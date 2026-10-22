自家庭院摘芋醃來吃…婦嘴麻急住院 日官方示警：摸了就可能中毒

說到米蘭，相信許多讀者先想到的一定是著名的米蘭大教堂，同時是歐洲時尚之都，有Gucci、Furla等名牌精品專賣店，還有美味的義大利麵跟披薩。但對筆者而言，米蘭讓人神往的卻是堪稱義大利歌劇重鎮的史卡拉歌劇院（La Scala ），還有距離米蘭不過一個小時火車的製琴小鎮克里蒙納（Cremona）。這一次的旅行，讓筆者終於完成了其中一趟歐洲音樂文化的朝聖之旅。

2026-10-22 09:38