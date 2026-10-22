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自家庭院摘芋醃來吃…婦嘴麻急住院 日官方示警：摸了就可能中毒
據日媒「HUFFPOST」報導，高知縣日前發生一起誤食有毒植物送醫事件。一名70多歲婦人將自家庭院生長的野生有毒植物「姑婆芋」，誤認成可食用的「大野芋」，將其摘下並做成醃漬物食用。吃下肚後，嘴部瞬間感受到強烈的麻痺與喉嚨劇痛，緊急送醫住院治療數日才平安出院，引起地方政府與衛生單位高度警戒。
事實上，這款惹禍的有毒植物因葉片油亮翠綠、外型雅緻，在日本常被當成室內觀賞植物販售，大創等百元商店更常見包裝成小盆栽上架，社群可見許多民眾發文讚嘆「對那綠油油的葉片，一見鍾情！」、「那植物好可愛，就把它帶回家養」，甚至分株贈送親友。
但是，日本厚生勞動省警告，姑婆芋全株有毒，含「草酸鈣」，經常造成誤食意外。人一旦吃下，會對口腔黏膜造成強烈刺激、灼熱疼痛，並造成噁心、嘔吐與腹瀉。官方呼籲，若不慎誤食切勿吞嚥，應立即吐出並徹底漱口，隨後迅速就醫求診。
厚勞省與專家特別提醒，即使僅是買來當盆栽欣賞，日常照料也潛藏中毒危機。姑婆芋的汁液具有高度刺激性，修剪或換盆時若徒手沾染，極易引起皮膚紅腫、發癢等接觸性皮膚炎。民眾若在百元商店購買或居家修剪這類植物時，務必配戴橡膠手套隔絕汁液，修剪後徹底洗手，並擺放在幼童與寵物無法觸碰的高處，不要忽略了它的毒性。
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