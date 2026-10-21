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10月下旬熱到爆！東京大阪氣溫破30度 創逾百年觀測史最晚真夏日

中央社／ 東京21日綜合外電報導
東京和大阪今天氣溫都超過攝氏30度，創下兩地史上最晚出現攝氏30度以上（真夏日）高溫的紀錄。歐新社
東京和大阪今天氣溫都超過攝氏30度，創下兩地史上最晚出現攝氏30度以上（真夏日）高溫的紀錄。歐新社

日本氣象廳官員表示，東京大阪今天氣溫都超過攝氏30度，創下兩地史上最晚出現攝氏30度以上（真夏日）高溫的紀錄。

法新社報導，來自南方的溫暖潮濕空氣吹襲日本，特別是太平洋沿岸地區，使當地10月下旬氣溫異常偏高。

日本氣象廳數據科學官員城野克廣（KazuhiroShirono）告訴法新社，東京氣溫在午後不久便升破攝氏30度，達到日本氣象廳定義的「真夏日」標準。

他表示，這是東京自1875年開始氣象觀測以來，最晚出現攝氏30度以上高溫的紀錄。

城野克廣表示，在此之前，東京最晚出現「真夏日」的紀錄是2024年10月19日。

日本第2大城大阪氣溫也升破攝氏30度，打破當地先前於1933年10月20日所創下最晚出現「真夏日」的紀錄。

日本氣象廳表示，大阪自1883年開始進行氣象觀測。

科學家表示，人為因素導致的氣候變遷正使全球極端高溫事件發生更加頻繁，強度也持續增加。

日本2025年經歷了有紀錄以來最熱的夏天。隨著氣候變遷持續影響全球，氣溫偏高的日子也愈來愈常見。

日本氣象廳今年開始使用新詞「酷暑日」（kokushobi），專門指氣溫達攝氏40度的日子，並呼籲民眾將極端高溫視為自然災害看待。

大阪 氣溫 東京 高溫 氣候變遷 日本

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