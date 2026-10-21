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最強防身武器？法國暴動現場驚見「法棍戰士」 網一看笑翻：傷害值秒提高

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最強防身武器？法國暴動現場驚見「法棍戰士」 網一看笑翻：傷害值秒提高

聯合新聞網／ 綜合報導
法國上周末多地爆發示威，部分地區更演變成暴力衝突、商店遭洗劫及縱火事件，街頭氣氛緊張。路透
法國上周末多地爆發示威，部分地區更演變成暴力衝突、商店遭洗劫及縱火事件，街頭氣氛緊張。路透

法國上周末多地爆發示威，部分地區更演變成暴力衝突、商店遭洗劫及縱火事件，街頭氣氛緊張。不過，一張巴黎示威現場的照片近日在網路上引發討論，只見一名男子手拿法國經典美食「長棍麵包」（Baguette），從街道上走過，附近還有全身黑衣、蒙面的民眾，與周遭混亂的場景形成強烈反差。

從照片可見，男子戴著口罩、身穿黑色外套與淺色長褲，手裡拿著一根長棍麵包；街道另一側則有多名蒙面人士聚集，附近還能看到疑似防暴警察的人員。儘管現場氣氛緊繃，男子仍拿著麵包從中走過，畫面意外成為網路焦點。

長棍麵包是法國飲食文化中極具代表性的食物，男子在混亂街頭拿著麵包的模樣，也讓網友聯想到法國人的刻板印象，笑稱這一幕「實在太法國了」。至於他當時是剛買完麵包準備回家，還是恰巧經過示威現場，並沒有更多資訊可以確認。

儘管目前尚無法確認這張照片真實性，但仍引起不少網友討論，「法棍變硬時，就會變成球棒」、「法國人拿長棍麵包可以讓傷害值增加100點，根本是神聖麵包」、「隨時拿著法棍以備不時之需」、「他很謹慎地選好了自己的武器」。

至於長棍麵包是否真的硬到能當成武器，據了解2022年一項刊登於《食品品質期刊》（Journal of Food Quality）的研究，曾測量不同配方長棍麵包的硬度。根據報告引用的數據，一般配方麵包在製作第1天的內部硬度為8.41牛頓，第3天上升至9.60牛頓，第5天則達到10.04牛頓，顯示麵包會隨時間逐漸變硬。

不過，硬度數據並不能證明長棍麵包足以將人打昏，實際撞擊造成的傷害仍取決於多種因素，因此不能單憑這項研究就認定長棍麵包具有有效的攻擊能力。

法國 麵包 警察 武器

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