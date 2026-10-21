聯合國警告聖嬰現象強度恐破紀錄 衝擊全球氣候與經濟

聯合國今天警告，目前席捲全球的聖嬰現象可能破歷史紀錄，呼籲各國應立即採取緊急行動，為最壞情況做好準備。

法新社報導，聯合國世界氣象組織（WMO）秘書長索羅（Celeste Saulo）在日內瓦舉行的記者會上表示：「目前的聖嬰現象強度可能前所未見，甚至可能超出我們過去40年來使用的監測圖表所能顯示的範圍。」

「聖嬰現象將在2026年底達到高峰，但其影響將持續很長一段時間。」

她表示，根據世界氣象組織最新發布的全球季節性氣候預報，聖嬰現象核心區域的熱帶太平洋海面溫度，在11月至明年1月可能比平均值高出攝氏3.8度，遠超典型聖嬰現象的數值。

索羅說：「這將對全球各地的天氣型態造成深遠影響。」

世界氣象組織表示，這種自然發生的氣候現象預計將使全球許多地區氣溫升高，其影響也將與人為氣候變遷的效應相互疊加。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）負責人佛萊徹（Tom Fletcher）也與索羅一同出席。

索羅表示：「今天，我們共同呼籲各界立即採取協調一致的超前部署行動…我們無法阻止聖嬰現象發生，但我們能夠阻止許多因它而起的最慘重人道災難。」

佛萊徹表示，聖嬰現象將在全球不同地區引發極端高溫、乾旱及洪水，猶如一顆「破壞力驚人的鐵球」，造成「大規模人道危機」。

他警告說：「這場聖嬰現象造成的破壞，絕不會僅止於首當其衝的國家。這將衝擊全球經濟，並加劇衝突，讓更多人無家可歸、被迫遷移。我要在此敲響警鐘，人道援助體系…無法單獨應對如此大規模的威脅。」