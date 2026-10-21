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帶動釜山經濟！爆紅鯊魚「小北港」受困水道 3次救援成功引回大海
韓國相關當局今天表示，經過第3次嘗試行動後，網路爆紅鯊魚「小北港」已經被引導離開牠受困的釜山北港親水公園狹窄水道。
法新社報導，這條被民眾取名為「小北港」的鯊魚，上個月出現在釜山北港親水公園一條狹窄水道中。
韓國海洋水產部一名發言人今天晚間告訴法新社，「這條鯊魚已離開水道」，但沒有提供進一步細節。
韓聯社報導，相關當局預估，離開水道的「小北港」之後會游向外海。
這條身長3公尺的灰色真鯊吸引了許多粉絲，大批群眾前往釜山只為一睹其身影，意外幫當地經濟帶來一波助益。
韓國相關當局先前兩度嘗試想把「小北港」引回大海，卻都沒能成功，隨著水溫逐漸降低，當局今天上午展開第3次行動。
韓國海洋水產部發言人指出，當局最初選擇等待鯊魚自行離去，但因為對牠的健康狀況日益感到憂心，因此決定第3度嘗試引導離開。
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