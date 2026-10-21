近百年沒消息！印尼「失落的靈長類」重現 仍面臨棲地縮減危機

印尼邦加島（Bangka）一種曾被認為可能已經滅絕的邦加懶猴，失蹤近百年後終於重現！研究人員發現，當地野生動物救援組織在2015年至2025年間，記錄到超過90隻邦加懶猴，其中86隻康復後已被野放，為這種瀕危靈長類帶來一線生機。

據路透社（Reuters）報導，這項研究已發表於《Spixiana》期刊。研究作者是奧地利維也納海洋館的自然保育研究生格勞（Timon Glaw）；他表示，邦加懶猴最後一次有可靠科學紀錄是在1930年至1932年間。2020年，國際自然保護聯盟（IUCN）將牠列為「極危」物種，並認為牠可能已經滅絕；保育組織Re:wild也將牠列入「失落的靈長類」名單。

邦加懶猴學名為Nycticebus bancanus，是一種體型較小、夜間活動的靈長類，擁有紅棕色毛皮、醒目的臉部斑紋和一雙大眼睛。牠們在樹枝間緩慢移動，與猴子、猿類等能快速攀爬的靈長類不同。牠們還具有罕見的哺乳動物毒性：受到威脅時，會將手肘附近特殊腺體分泌的物質與唾液混合，再透過咬傷注入毒液，可能使人類出現嚴重、甚至危及生命的過敏反應。

不過，牠們的生存仍面臨威脅。研究指出，邦加島的天然棲地因錫礦開採及棕櫚油種植園擴張而持續縮減。獲救的懶猴有些來自民宅、花園、種植園或道路，也有部分因觸電受傷，甚至在接受治療後仍不幸死亡。

格勞指出，當務之急是保護島上剩餘的天然森林，並展開系統性野外調查，確認邦加懶猴目前的分布範圍及族群數量。他也希望，這次重新發現能帶來希望，讓人們相信，其他多年未被發現、甚至被認為已經滅絕的物種，或許仍在某些尚未受到充分調查的地方生存。