超級聖嬰現象發威 BBC：已對全球天氣帶來5大影響

聖嬰現象過去數月持續增強，對全球天氣型態產生重大影響。包括印尼、印度和美國在內多國出現乾旱、洪水和熱浪等極端天氣，與科學家對於聖嬰現象將加劇極端氣候的預測相符。

聯合國世界氣象組織（World MeteorologicalOrganization）表示，這波創紀錄聖嬰現象將進一步增強，至少會持續到明年，英國廣播公司新聞網（BBCNews）整理目前已經在全球各地發生的5大影響如下：

●印尼對抗2015年以來最嚴重野火季

聖嬰年通常會讓印尼更乾燥炎熱，當地正在對抗自從2015年以來最嚴重野火季。

自從1月以來已有約為大倫敦地區（GreaterLondon）6倍面積的至少89萬5657公頃土地被燒毀，比未受聖嬰現象影響的去年被燒毀面積還大上兩倍多。

野火導致全印尼多地學校停課，醫院收治人數激增。

蘇門答臘（Sumatra）和加里曼丹（Kalimantan）有數以百萬計居民暴露在有毒煙霧中，約有17萬5000人罹患呼吸道疾病。其中超過4萬例為嬰幼兒，症狀從咳嗽、支氣管炎到嚴重的肺炎都有。

●東太平洋颶風頻傳

聖嬰現象往往會增強東太平洋的颶風活動，截至目前為止這個區域今年颶風季非常活躍。

目前已經有22個被命名的風暴、12個颶風，其中10個屬於大型颶風。這已經超過整個颶風季通常的平均數，而距離本季結束還有兩個月。

聖嬰現象提供海洋溫度升高和高空風力減弱的要素，使得風暴更容易增強。

颶風波洛（Hurricane Polo）就是其中之一。這個颶風短時間內迅速增強，在聖嬰現象帶來的極溫暖海水助長下產生時速285公里的陣風。

波洛是在同一海域同時肆虐的3個颶風之一，另外兩個是颶風歐達利斯（Hurricane Odalys）和颶風諾洛（Hurricane Nolo）。

類似情況在短短一個月內發生兩次。極端的海洋變暖所釋放的能量導致中太平洋和東太平洋9月初同時有3個颶風：颶風羅艾爾（Hurricane Lowell）、颶風卡琳娜（Hurricane Karina）和颶風馬利（HurricaneMarie）。

上一次太平洋同時出現3個颶風已是2015年的事了。

●大西洋颶風季異常平靜

相較之下，今年大西洋颶風季異常平靜。

聖嬰現象往往會增強北大西洋的風切，這會破壞風暴、限制其形成。

到目前為止，大西洋本季只出現過一個颶風，也就是曾經在佛羅里達狹長地帶（Florida Panhandle）和阿拉巴馬州登陸的颶風伊塞亞斯（Hurricane Isaias）。

這是從1960年代進入衛星觀測時代以來最晚形成的颶風。在此之前曾經記錄到最晚形成的颶風是在9月11日，分別出現在2002年和2013年。

一般來說，這個時候已會有10個被命名的風暴、5個颶風及2個大型颶風，但是今年只有8個熱帶風暴。

●印度雨季降雨減少衝擊農業

高溫乾燥情勢也發生在印度，不可缺的雨季降雨量今年比平均值少13%。

雖然印度氣象局（Indian Meteorological Department）認為這仍屬於「正常範圍」，但是平均數字並未反映全國雨量分布的差異。

印度中部降雨大致正常，但是東部和東北部比平均值約少26%，屬於「異常乾旱」，南部各邦則比平均少了24%。

即便降雨接近正常的地方，今年雨季期間也不像往年那樣連續降雨，而是漫長乾旱期與強降雨交錯出現，增加農業壓力和風險。

不過印度雨季受多種天氣系統影響，科學家認為聖嬰現象可能並非唯一因素。

●強烈颱風侵襲中國東部和日本

在西太平洋，中國東部和日本同樣面臨活躍颱風季，梅莎和杜鵑等颱風帶來大範圍洪水和山崩。

根據日本氣象廳統計，西太平洋今年已經生成10個熱帶氣旋，為1966年以來最多。

聖嬰現象期間較溫暖的太平洋會改變風向模式，導致氣旋往往從遠離日本和中國東部的更偏東海域形成。這也代表風暴在登陸前有更多時間吸收溫暖海水的熱能與水氣，成為威力更強的颱風。

科學家認為今年可能還會有更多颱風生成，持續對日本和中國東部造成影響。