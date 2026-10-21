看一眼就知多虛弱？照片竟能預測癌症患者生死 AI揪高死亡風險族群

美國研究團隊開發出一款AI工具，只要分析患者的臉部照片，就能評估其短期死亡風險。研究發現，被列為最高風險的患者中，超過一半在90天內死亡；最低風險組的死亡比例則僅約2%。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這款名為FaceSurvival的AI工具由美國麻薩諸塞總醫院布萊根醫療體系（Mass General Brigham）的研究人員開發，研究成果刊登於《刺胳針數位健康》（The Lancet Digital Health）。

研究團隊先利用超過4000萬張公開人臉照片訓練AI，再以超過3萬4000名癌症患者的照片，建立死亡風險預測模型。經過獨立患者群體測試後，研究人員發現，在被評為最高風險的122名患者中，有64人在三個月內死亡；最低風險組的975人中，則有20人死亡。整體而言，即使考量年齡、性別及癌症類型，最高風險組的死亡機率仍是最低風險組的三倍以上。

研究共同作者、結直腸外科專家葛瑞絲．李（Grace Lee）醫師表示，醫師平時就會透過患者的外觀，直覺判斷其健康狀況與虛弱程度。這項工具有望將這種觀察轉化為標準化評估，協助醫師制定治療策略。

研究團隊另開發了FAHR-FaceAge工具，利用臉部照片估算生理年齡。結果顯示，臉部看起來比實際年齡老至少5歲的癌症患者，死亡風險高出21%；看起來年輕至少5歲者，死亡風險則低17%。吸菸也與臉部顯老有最明顯的關聯。

不過，這項技術目前仍處於實驗階段，尚需更多研究才能應用於醫院。研究人員也提醒，目前還不清楚利用AI的預測結果調整治療方式，是否真的能提高患者的存活率。