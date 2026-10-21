38歲台女遊日遭割喉亡…河口湖飯店登日本凶宅網 網直呼：衰到不行

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店近日發生台籍女子命案，38歲金姓女子被發現陳屍客房，經解剖確認死因為失血過多。對此，粉專「日本省錢小站」發文指出，這間飯店已被登錄在日本知名事故物件地圖網站「大島てる」，消息曝光後引發網友熱議，不少人直呼「飯店很衰」。

「日本省錢小站」表示，發生命案的飯店位於河口湖町，因CP值高受到不少旅客青睞，過去也有許多前往河口湖旅遊的台灣人選擇入住。不過，這起案件發生後，飯店資訊已出現在「大島てる」網站，該網站主要蒐集日本各地曾發生死亡事件的住宅、飯店及其他建築物資訊，並以火焰圖示標示相關地點，因此常被稱為日本的「凶宅地圖」。

貼文曝光後，不少網友對飯店受到波及表示同情，留言指出「可憐店家」、「飯店真的超倒楣」、「衰到不行」、「旅館好可憐」。有一票住過的網友表示，「十幾年前跟團住過的地方，房間打開就是富士山很美」、「我也住過這間，在河口湖那CP值很高啊，飯店好慘」。也有人認為「除非是經常出現奇異事件，要不然我不去管這些事，房間整潔睡床舒服我就OK了」。

根據報導，19日上午8時左右，金女因未在預定集合時間出現，導遊遂請飯店人員協助進房查看，沒想到發現她仰躺在床上，已無生命跡象，床單及遺體周圍留有大量血跡。警方與救護人員到場後，發現房內沒有明顯物品散落或打鬥痕跡，死者身上也未見明顯防禦傷。

相關人士透露，27歲嫌犯楊閔涵與死者各自單獨參加同一旅行團，楊嫌持有的菜刀刀刃長約12公分，是在旅行團行程期間購買。警方正調查兩人的關係，包括雙方是否發生糾紛等情況。