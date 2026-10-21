敵對6年泯恩仇！東利比亞為利益靠攏土耳其

昔日敵人竟為了地中海利益握手言和！長期陷入東西分裂的利比亞，不被國際承認的東部軍閥國會，20日深夜突然批准2019年與土耳其簽署的海域協議，還撤銷6年前與土耳其斷交的決定。由於土耳其過去曾支持利比亞西部政府，與東部軍事強人哈夫塔站在對立面，如今為了背後牽涉地中海油氣開採權，雙方為利再攜手。

舊敵突然和解 根據《阿拉伯週報》報導，利比亞東部國會20日深夜突然表態，一致通過2019年土耳其與利比亞西部政府簽署的海域劃界協議，同時撤銷2020年拒絕承認協議、以及與土耳其切斷關係的兩項決議，象徵雙方化敵為友。

利比亞自2011年強人格達費倒台後，長期陷入政治分裂，首都的黎波里由獲國際承認的政府掌控（西部政府），東部則由軍事強人哈夫塔主導（東部軍閥），雙方曾爆發激烈內戰，而土耳其當年派遣軍事顧問、提供無人機協助西部政府抵抗東部攻勢，因此與哈夫塔陣營交惡，東部國會遂在2020年1月決定與土耳其斷交、廢除相關合作，當然也不承認西部政府和土耳其簽署的合作協議。

地中海資源爭議

萬萬沒想到這紙協議成了東部利比亞與土耳其合作的關鍵！據《路透社》報導，東部利比亞國會議員傑魯希表示，依照協議，利、土兩國在東地中海擁有相接壤的海洋管轄區，涉及未來海底油氣探勘與開發利益，而這有助於提升利比亞在政治、軍事與經濟上的戰略地位，即使其他國家不滿，仍應以本國利益為優先。

昔日敵人為利益合作的消息，也觸怒希臘與埃及，希臘外交部21日表態，這項協議違反國際海洋法，侵害其他國家的主權，主張不具法律效力。

爭議還不僅石油，歐盟所支持的19億歐元海底電纜計畫，是打算連接希臘、賽普勒斯、以色列，但卻因土耳其主張部分海域在「利土協議」範圍內，導致計畫內的海底勘測一再受阻，未來東地中海的海域爭端將升溫。

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