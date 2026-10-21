英國華語教材再現中共政治宣傳 美化孔子學院、促英中合作惹議

英國華語文教材再遭質疑偷渡中共政治宣傳。獲英國知名教育企業培生集團（Pearson）背書、由中國「常青圖書」出版的華語文教材遭披露使用北京政治宣傳語言，肯定孔子學院、「一帶一路」等被視為北京影響力工具的機構和倡議。

此外，教材提到，英國脫離歐洲聯盟（EU）後，積極尋求新的貿易夥伴和市場，宣稱中國的廣大市場「尤其別具吸引力」，為應對全球經濟失衡帶來的挑戰，英中兩國必須加強溝通、尋求「雙贏」合作機會，找到「互惠」解決之道。

相關內容是以課文、練習題等形式呈現。常青圖書（Cypress Books）成立於1984年，是中國國際圖書貿易集團公司（CIBTC）的英國分公司，也是英國境內規模最大的中國圖書、期刊和華語文教材出版發行機構，常態贊助英國華語文教師年會等活動，旗下有位於倫敦中國城的光華書店。

根據官方資料，CIBTC隸屬中國外文出版發行事業局（中國外文局）。中國外文局對外名稱為「中國國際傳播集團」（CICG），直屬中國共產黨中央委員會（中共中央），由中共中央宣傳部（中宣部）代管，在各大洲設有超過20家海外機構。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）今天披露由中方出版的「問題教材」，適用英國大學入學，主要用於中學生取得高級程度（A-level）能力認證。

英國官方未統一編定華語文教材，也未指定用書，但培生集團等測驗承辦執行單位有「建議書單」，使用獲背書的教材準備考試，一般認為對考生有利。

「常青圖書」出版的學習材料獲培生集團背書，「每日電訊報」報導關注其中一本Chinese for A-Level的教材。

根據報導呈現的教材節選內容，其中一篇文章是關於「一帶一路」，讀者需讀完並回答問題。

文章提到，對英國而言，如何利用「一帶一路」提供的機遇，同時應對挑戰，將是英國在全球舞台上「展現智慧和實力」的關鍵。

在另一篇關於孔子學院的文章中，教材宣揚，孔子學院是雙邊文化和教育交流的關鍵平台。語言和文化交流對促進英中兩國相互理解、強化友誼，發揮重大作用。

但教材未提及「一帶一路」和孔子學院的政治爭議，包括債務陷阱和言論管控。

英國境內有30所孔子學院，數量居全球之冠。

「常青圖書」強調，報導所提教材是教育資源，不是宣傳或思想灌輸工具。

培生集團一名發言人表示，公司十分重視外界對相關教材的疑慮，已啟動審查。

「每日電訊報」去年曾披露，受英國教育部資金支持、教授英國中學生華語文的「中文培優」（MEP）計畫，其官網設置的華語文教學線上資料庫中，有許多教學資源明顯暗示、甚至直接呈現台灣是中國一部分。

MEP的承辦單位是倫敦大學學院（UCL）旗下的教育學院（IOE）。IOE設有孔子學院。

根據現行規範，參與MEP的學校應自行選擇教材，英國教育部未編定、也未指定教材。MEP官網上的教學資料庫不是由教育部發起設置，也未獲指定使用。

英國教育部當時回應中央社詢問提到，根據教育部指引，所有教材都必須符合以下要求：內容準確、適合學生年齡層，以及在觸及政治議題時，「平衡呈現不同觀點」。