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日本國產比例不到1%！京都餐廳涉嫌產地造假 幾乎全是大陸鰻魚

中央社／ 東京20日專電
日本京都一間鰻魚專賣店涉嫌產地造假，明明販售的是中國產鰻魚，卻在菜單及購物網站上標榜從日本知名鰻魚產地愛知縣進貨。示意圖／Ingimage
日本京都一間鰻魚專賣店涉嫌產地造假，明明販售的是中國產鰻魚，卻在菜單及購物網站上標榜從日本知名鰻魚產地愛知縣進貨。示意圖／Ingimage

日本京都一間鰻魚專賣店涉嫌產地造假，明明販售的是中國產鰻魚，卻在菜單及購物網站上標榜從日本知名鰻魚產地愛知縣進貨，其社長因涉嫌違反「不正競爭防止法」遭逮捕。警方調查發現，這家店販售的鰻魚當中，日本國產的比例不到1%。

關西電視台報導，遭逮捕的54歲鰻魚專賣店社長在京都市伏見區經營鰻魚餐廳及販售店。警方調查發現，男子經營的店內明明提供中國產鰻魚，卻在菜單上標示「本店從全國數一數二的鰻魚產地—愛知縣一色町嚴選鰻魚進貨」，讓消費者誤以為吃到的是日本國產鰻魚。

不只實體店面，業者經營的網路商店也涉嫌以相同手法誤導消費者。網站上宣稱「自祖輩開始，便一直從愛知縣三河地區挑選並進貨品質優良、體型肥碩的養殖鰻魚」，但實際販售的是中國產鰻魚。

其中，網路商店販售的商品組合，包括6尾蒲燒鰻及3袋山椒煮鰻，售價達3萬6000日圓（約新台幣7400元）。

警方表示，這起案件是接獲匿名檢舉而曝光。經過調查，發現該業者在伏見區實體店面及網路商店販售的鰻魚當中，真正日本國產的比例不到1%，幾乎都是進口鰻魚，與店家宣稱從愛知縣進貨的說法明顯不符。

面對警方調查，該名社長否認涉嫌產地造假的指控，強調「對於標示的內容，我並不認為是產地偽裝」。

警方目前正進一步追查，釐清業者究竟從何時開始涉嫌偽造鰻魚產地，以及相關販售情況。

鰻魚 京都 日本

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