極樂生活曝光！金正恩80公尺豪華遊艇配滑水道 衛星照疑揭家族行蹤

在社群媒體瘋傳北韓領導人金正恩死訊之際，外媒18日分析今年7月至10月中旬的衛星影像，發現一艘長約80公尺的豪華遊艇，多次出現在北韓東部元山市外海，船上不僅設有長達50公尺的游泳池，甲板一端還配備多座滑水道，設施規模令人側目。外界普遍認為該船隻供金正恩及其家人使用，因為北韓除了領導階層，他人難以擁有如此規模的船隻。

根據BBC報導，80公尺豪華遊艇先前在維修設施停留數月，直到今年7月初才移往葛麻半島附近海域，該地鄰近元山度假區，也是金正恩與家人擁有大型別墅的地點。衛星影像進一步顯示，今年多艘大型船隻反覆出現在金正恩的元山別墅周邊，不過北韓當局從未公開證實船隻的正式所有權，因此目前仍無法單憑衛星影像確認每艘船的實際使用者。

這次追蹤的4艘大型船隻，長度分別約為50公尺、55公尺、60公尺及80公尺，今年都曾多次出現在元山附近海域。其中，50公尺和55公尺船隻在8月底前反覆出現在元山附近的大島與薪島周邊，影像中還可見4艘較小型船隻停靠在50公尺長的船旁。另一艘約60公尺長的船隻，則直到報導刊出前一周，仍被發現出現在金正恩元山別墅附近。

衛星影像專家鄭成學分析，小型船隻可能負責運送人員、燃料及補給品，大型船隻則提供較為隱密的海上休閒空間。曾任北韓勞動黨第39號室官員的李正浩則表示，這類船隻通常在冬季停放於造船廠，夏季再移往金正恩的別墅或葛麻一帶，供游泳及休閒活動使用。

北韓前領導人金正日執政時期，元山就與金氏家族的度假生活有所關聯。美國前NBA球星羅德曼（Dennis Rodman）2013年訪問北韓時，便曾透露自己與金正恩在元山一帶騎馬、玩水上摩托車。一位曾在金正日住所附近服役13年的脫北者也證實，元山附近的別墅是精英領導階層的度假勝地，他曾在夏天看到幾十名兒童和青少年在那裡滑水。

元山近年也被北韓政府塑造成觀光度假勝地。北韓官方媒體宣稱，當地設有高樓飯店、餐廳、商店、運動設施及水上樂園，可接待近2萬名遊客。儘管北韓經濟數據有限，領導階層的極樂生活仍不時透過外部影像與訪客說法曝光，與北韓多數民眾的經濟處境形成強烈對比。

雖然金氏家族的豪華度假行程，多被官媒描述為官方視察或指導，且這些衛星影像船隻的移動軌跡，無法直接證實金正恩本人當時身在何處，但仍為外界觀察北韓領導階層不公開的生活，提供了難得的線索。