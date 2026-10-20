社交天花板？水豚爽趴鱷魚群遊客看呆 專家揭「不被吃」主因：惹不起

有遊客在巴西潘塔納爾濕地直擊，一隻被譽為動物界「社交天花板」的水豚，竟然極度放鬆地趴在巨大的鱷魚身旁休息，兩者近距離和平共處的荒謬畫面讓現場遊客全看呆。專家對此解密，鱷魚之所以不開吃，除了水豚體型巨大且擁有利齒能凶猛反擊外，當季食物充足也是能讓這群掠食者「放過水豚」的關鍵主因。

據巴西新聞網G1報導，這起奇觀發生於潘塔納爾濕地（Pantanal）著名的橫貫公路附近。當時導遊埃里卡·莫拉（Érika Moura）正帶著來自西班牙與智利的觀光團前往若弗雷港，途中意外捕捉到水豚貼著鱷魚爽爽趴著的珍貴畫面。目擊這幕奇景的遊客紛紛驚呼太不可思議，甚至激動直呼「光看到這一幕，整趟旅行的所有辛苦都值得了！」。

面對這看似隨時會慘遭血祭卻又異常和諧的景象，生物學家若昂·馬塞洛·比亞吉尼（João Marcelo Biagini）受訪時解密，成年水豚其實絕非好惹的軟柿子。雄性水豚體重可達70至80公斤，體型相當龐大，加上牠們擁有極度鋒利的門牙，一旦遭到突襲便會發起猛烈反擊，對鱷魚而言絕對是一塊難以下嚥的硬骨頭。

除了戰鬥力不容小覷，水豚的「團體戰力」也是鱷魚忌憚的原因之一。比亞吉尼指出，水豚屬於高度群居動物，若鱷魚冒然對成年水豚下手，很可能會遭到旁邊整群水豚蜂擁而上的包圍反擊。這種高風險的捕食選擇，自然會讓生性精明的鱷魚望而卻步。

時節與食物供應更是兩者能同框的隱形關鍵。由於當地適逢雨季，水域中的魚類資源相當豐富，相較於皮糙肉厚又會猛烈抵抗的水豚，毫無反抗能力的魚類顯然是更輕鬆的美食。鱷魚在獵物隨手可得的情況下，自然懶得耗費體力去與龐大的水豚拚搏。

不過，生物學家也特別警告，水豚的「社交特權」並非終身保險。一旦到了乾旱季節，當魚類等食物資源大幅減少時，鱷魚就會轉變態度，開始頻繁將獵人目光轉向水豚。尤其是體型較小、缺乏防禦力的幼年水豚，或是行動不便的患病個體，依然隨時有可能成為鱷魚的食物，並非絕對安全。

有趣的是，這對奇特組合在自然界甚至還帶有一絲「互利」色彩。導遊埃里卡補充說明，身為恆溫動物的水豚感官極為敏銳，能比冷血的鱷魚更快速察覺美洲虎等大型掠食者逼近。因此當水豚發現危險跳開時，也能順便為身旁的鱷魚提供警訊。