德國18歲男假扮司機！開巴士載41客狂飆8公里 竟是2年前慣犯

德國北部城市不來梅（Bremen）發生離譜的「假司機」事件。1名18歲青年日前於中央火車站旁的巴士總站，向準備交班的巴士司機自稱是接班司機，成功騙過對方坐上駕駛座，載著車上41名乘客駛離總站。他並未按照原定路線行駛高速公路，反而穿過市區。巴士公司察覺車輛失竊後啟動GPS追蹤，警方最終在距火車站約8公里處截停巴士，全車無人受傷。警方調查發現，這名青年早在2024年8月、年僅15歲時，已用過類似手法開走巴士。

扮接班司機開走巴士 偏離原定路線

綜合媒體報導，事發於10月11日下午約4時05分，地點是不來梅中央火車站旁的 Hugo-Schauinsland-Platz 巴士總站。1名18歲男子走近一輛準備繼續營運的區域巴士，向原更司機自稱是前來接班的人。該名司機信以為真，將車輛交給他後便離去。

然而，這名「接班司機」既非巴士公司員工，也沒有駕駛巴士的執照。他坐上駕駛座後，載着車上41名毫不知情的乘客駛出總站。這輛巴士原定經A27高速公路行駛，但他卻改道穿過不來梅西部的市區道路，朝不來梅北部方向行駛，在整個車程中，車上乘客均未察覺司機有異。

GPS鎖定行蹤 8公里外截停

巴士公司隨後發現車輛遭人擅自開走，隨即透過GPS系統追蹤定位。警方根據定位資料採取行動，最終在距離中央火車站約8公里的 Oslebshauser Heerstraße 尋獲該輛巴士，結束這趟驚險旅程。警方證實，事件中無人受傷。

警方核查身份後，發現這名青年是「慣犯」。早在2024年8月，當時年僅約15歲的他曾向1名巴士司機自稱是巴士公司的實習生，由於他對車輛操作及營運細節瞭如指掌，司機未有起疑並讓他隨車同行；其後他趁司機下車換班時將巴士開走，車上載有2名不知情的乘客。真正的司機發現巴士被盜後報警，警方於當晚截停巴士。

涉無牌駕駛受查 惹保安漏洞關注

事發後，警方將該名青年帶返警署，其後由他的姑母接走。據悉，這名青年患有自閉症。警方目前以涉嫌「未經授權使用車輛」及「無牌駕駛」兩項罪名對他展開調查。

該名青年在幾年內兩度成功開走巴士，引發外界對巴士公司交接班時核實司機身份機制的關注。不來梅公共交通公司（BSAG）發言人Andreas Holling曾表示，部分患病人士可能無法意識到其行為的嚴重危險性，公司會提醒車長多加留意行為異常的乘客。

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文章授權轉載自《香港01》