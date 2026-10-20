快訊

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

聽新聞
0:00 / 0:00

德國18歲男假扮司機！開巴士載41客狂飆8公里 竟是2年前慣犯

香港01／ 撰文：安琪拉
1名18歲青年日前於中央火車站旁的巴士總站，向準備交班的巴士司機自稱是接班司機，成功騙過對方坐上駕駛座，載著車上41名乘客駛離總站。示意圖／Ingimage
1名18歲青年日前於中央火車站旁的巴士總站，向準備交班的巴士司機自稱是接班司機，成功騙過對方坐上駕駛座，載著車上41名乘客駛離總站。示意圖／Ingimage

德國北部城市不來梅（Bremen）發生離譜的「假司機」事件。1名18歲青年日前於中央火車站旁的巴士總站，向準備交班的巴士司機自稱是接班司機，成功騙過對方坐上駕駛座，載著車上41名乘客駛離總站。他並未按照原定路線行駛高速公路，反而穿過市區。巴士公司察覺車輛失竊後啟動GPS追蹤，警方最終在距火車站約8公里處截停巴士，全車無人受傷。警方調查發現，這名青年早在2024年8月、年僅15歲時，已用過類似手法開走巴士。

扮接班司機開走巴士 偏離原定路線

綜合媒體報導，事發於10月11日下午約4時05分，地點是不來梅中央火車站旁的 Hugo-Schauinsland-Platz 巴士總站。1名18歲男子走近一輛準備繼續營運的區域巴士，向原更司機自稱是前來接班的人。該名司機信以為真，將車輛交給他後便離去。

然而，這名「接班司機」既非巴士公司員工，也沒有駕駛巴士的執照。他坐上駕駛座後，載着車上41名毫不知情的乘客駛出總站。這輛巴士原定經A27高速公路行駛，但他卻改道穿過不來梅西部的市區道路，朝不來梅北部方向行駛，在整個車程中，車上乘客均未察覺司機有異。

GPS鎖定行蹤 8公里外截停

巴士公司隨後發現車輛遭人擅自開走，隨即透過GPS系統追蹤定位。警方根據定位資料採取行動，最終在距離中央火車站約8公里的 Oslebshauser Heerstraße 尋獲該輛巴士，結束這趟驚險旅程。警方證實，事件中無人受傷。

警方核查身份後，發現這名青年是「慣犯」。早在2024年8月，當時年僅約15歲的他曾向1名巴士司機自稱是巴士公司的實習生，由於他對車輛操作及營運細節瞭如指掌，司機未有起疑並讓他隨車同行；其後他趁司機下車換班時將巴士開走，車上載有2名不知情的乘客。真正的司機發現巴士被盜後報警，警方於當晚截停巴士。

涉無牌駕駛受查 惹保安漏洞關注

事發後，警方將該名青年帶返警署，其後由他的姑母接走。據悉，這名青年患有自閉症。警方目前以涉嫌「未經授權使用車輛」及「無牌駕駛」兩項罪名對他展開調查。

該名青年在幾年內兩度成功開走巴士，引發外界對巴士公司交接班時核實司機身份機制的關注。不來梅公共交通公司（BSAG）發言人Andreas Holling曾表示，部分患病人士可能無法意識到其行為的嚴重危險性，公司會提醒車長多加留意行為異常的乘客。

延伸閱讀：

新皇崗口岸e道App登記「合作查驗」20秒通關　懶人包+附年齡限制

咖喱落毒！澳洲女吃咖哩舌頭發麻中毒　親密女友疑摻滅蝸牛藥被捕

文章授權轉載自《香港01》

巴士 司機 德國 高速公路 火車 火車站

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

極樂生活曝光！金正恩80公尺豪華遊艇配滑水道 衛星照疑揭家族行蹤

在社群媒體瘋傳北韓領導人金正恩死訊之際，外媒18日分析今年7月至10月中旬的衛星影像，發現一艘長約80公尺的豪華遊艇，多次出現在北韓東部元山市外海，船上不僅設有長達50公尺的游泳池，甲板一端還配備多座滑水道，設施規模令人側目，外界普遍認為該船隻供金正恩及其家人使用。

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店昨天驚傳命案，一名參加旅行團赴日觀光的38歲台灣籍女子，被發現陳屍飯店客房內。警方今天公布...

日本國產比例不到1%！京都餐廳涉嫌產地造假 幾乎全是大陸鰻魚

日本京都一間鰻魚專賣店涉嫌產地造假，明明販售的是中國產鰻魚，卻在菜單及購物網站上標榜從日本知名鰻魚產地愛知縣進貨，其社長...

社交天花板？水豚爽趴鱷魚群遊客看呆 專家揭「不被吃」主因：惹不起

有遊客在巴西潘塔納爾濕地直擊，一隻被譽為動物界「社交天花板」的水豚，竟然極度放鬆地趴在巨大的鱷魚身旁休息，兩者近距離和平共處的荒謬畫面讓現場遊客全看呆。專家對此解密，鱷魚之所以不開吃，除了水豚體型巨大且擁有利齒能凶猛反擊外，當季食物充足也是能讓這群掠食者「放過水豚」的關鍵主因。

德國18歲男假扮司機！開巴士載41客狂飆8公里 竟是2年前慣犯

德國18歲男假扮接班司機，載41名乘客偏離路線狂飆8公里遭警方截停，全車無人受傷；警方查出他兩年前也曾偷開巴士。

乘客座椅、巴士殘骸散落路邊 埃及大卡車撞上旅遊巴士釀13死34傷

埃及官方媒體報導，一輛大型卡車今天在首都開羅西方，撞上一輛旅遊巴士，造成13人死亡、34人受傷

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。