乘客座椅、巴士殘骸散落路邊 埃及大卡車撞上旅遊巴士釀13死34傷

埃及官方媒體報導，一輛大型卡車今天在首都開羅西方，撞上一輛旅遊巴士，造成13人死亡、34人受傷。

「金字塔報」（Al-Ahram）報導：「在開羅至南部艾斯尤特（Asyut）的西部沙漠公路上，一輛巴士與大卡車發生嚴重碰撞，造成13人喪生、34人受傷。」傷者被送往吉薩（Giza）的一間醫院治療，相關單位正在調查此次事故的原因。

法新社記者目擊，事故發生後，相關部門正在清理公路現場。一台起重機將大型巴士吊起，巴士整個車頭已完全撞毀，現場留下扭曲變形的鋼架和碎片；乘客座椅散落在路邊，大卡車後方也可見巴士的殘骸碎片。

埃及交通事故頻傳，通常被歸咎於魯莽駕駛、車輛維護不善，以及法律執行不力。根據埃及國家統計機構的數據，去年全國共有近6000人在道路交通事故中喪生。