快訊

布油突破110美元大關 台指期夜盤一度遭摜破季線

唐振剛閃兵判刑1年4月！緩刑3年、付50萬國庫 本人回應了

中職／超罕見！呂彥青季後賽投14場首度0.0局 4打席都沒解決

聽新聞
0:00 / 0:00

印尼油棕園突傳巨響 大塊鋁板從天而降…疑為大陸朱雀二號E火箭殘骸

中央社／ 雅加達20日綜合外電報導
印尼一處油棕種植園近日有一塊轎車大小的物體從天而降，掉在民宅與工作場所附近。政府單位稱該物體是中國太空火箭「朱雀二號E」的殘骸，印尼當局正在調查中。法新社
印尼一處油棕種植園近日有一塊轎車大小的物體從天而降，掉在民宅與工作場所附近。政府單位稱該物體是中國太空火箭「朱雀二號E」的殘骸，印尼當局正在調查中。法新社

印尼一處油棕種植園近日有一塊轎車大小的物體從天而降，掉在民宅與工作場所附近。政府單位稱該物體是中國太空火箭「朱雀二號E」的殘骸，印尼當局正在調查中。

法新社報導，中加里曼丹省（Central Kalimantan）一處偏遠地區的居民18日晚間回報聽見巨響，隔天上午，婆羅洲（Borneo，印尼稱加里曼丹島）一名種植園工人瓦迪（Wardi Tamroni）就發現這塊殘骸。

51歲的瓦迪向法新社描述他在桑皮特鎮（Sampit）附近的這項發現。他說：「它就在那裡，一開始我還以為可能是飛機殘骸。」

瓦迪表示，該物體墜落的位置距離他所任職的PTAgro Bukit棕櫚油公司住宅區約3公里。

他補充道：「我們通常會在物體墜落的區域活動。所幸當時工人都已經回家，種植園內沒有人。」

當地警長表示，這塊物體是「一塊相當大的鋁板，尺寸達9公尺，形狀不規則，有明顯灼燒痕跡」。

根據民航發言人扎克魯丁（Zachrudien）的說法，這起事件並未造成人員傷亡或財產損失，殘骸並未帶來輻射或毒害風險。扎克魯丁跟許多印尼人一樣只有單名。

印尼國家研究與創新院（National Research and Innovation Agency）表示，這塊殘骸疑似來自中國「朱雀二號E」（Zhuque-2E）火箭。

中國政府上週稱，一枚朱雀二號E火箭從該國西北部一處商業發射場將10顆衛星送入太空。

印尼國家研究與創新院研究員湯瑪斯（Thomas Djamaluddin）在聲明中表示，太空飛行器重返地球大氣層時，並非所有零組件都會燃燒殆盡，一些較耐熱的結構有可能墜落地表。

他說：「這一現象是在桑皮特鎮一處油棕種植園內發現大塊金屬碎片的一種可能解釋。」

法新社無法立即聯繫上中國國家航天局請求評論。

太空 印尼 火箭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日本H3火箭搭載探測器升空 挑戰全球首度火星衛星採樣

印尼男赴台打工4年…返鄉驚覺妻出軌兼生2子 積蓄全花光怒告通姦

為實現不依賴地球補給 陸首次太空培育兩代水稻取得突破

維爾紐斯星鏈基地台遭縱火 立陶宛控俄國蓄意干擾烏軍網路

相關新聞

網址一樣也別點！新型「同形異字詐騙」恐盜帳密 資安專家教3招防範

收到一封看似來自微軟（Microsoft）、訂房平台或銀行的電子郵件，內容提醒帳號異常、要求重新登入，甚至附上看起來完全正常的官方網址，你會直接點擊嗎？資安專家提醒，現在的網路釣魚詐騙手法不只會在網址中加入奇怪數字或拼錯字，還可能利用不同語言文字中外觀極為相似的字元，製作足以以假亂真的網址，稱為「同形異字攻擊（Homoglyph Attack）」。

頸部刺傷失血死…台灣女遊客陳屍河口湖飯店 與兇嫌「各自報名旅行團」

日本山梨縣富士河口湖町一間飯店昨天驚傳命案，一名參加旅行團赴日觀光的38歲台灣籍女子，被發現陳屍飯店客房內。警方今天公布...

印尼油棕園突傳巨響 大塊鋁板從天而降…疑為大陸朱雀二號E火箭殘骸

印尼一處油棕種植園近日有一塊轎車大小的物體從天而降，掉在民宅與工作場所附近。政府單位稱該物體是中國太空火箭「朱雀二號E」...

從陵墓看古埃及永生信仰 專家解讀來世想像、生活樣貌

埃及在今年中旬後公布多項古蹟與墓穴出土消息，埃及學專家指出，這些跨越不同時代的陵墓，不僅反映當時的工藝技術與生活方式，更...

宏都拉斯街頭掛反陸商家布條 當局調查居留違規、不公平競爭

宏都拉斯首都街頭近日出現反對中國商家的布條。移民官員查訪中國商家及中國承包商的工地後，發現居留違規情事，41名中國公民被...

從哪進來的？小動物闖駕駛艙害日航航班取消 客艙地毯下驚見蛇

日本航空旗下一架客機昨天因為發現「像是小動物的物體」出現在駕駛艙且隨即下落不明，導致這架班機取消。航空公司今天宣布，在這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。