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網址一樣也別點！新型「同形異字詐騙」恐盜帳密 資安專家教3招防範

聯合新聞網／ 綜合報導
資安專家提醒，現在的網路釣魚詐騙手法不只會在網址中加入奇怪數字或拼錯字，還可能利用不同語言文字中外觀極為相似的字元，製作足以以假亂真的網址。 示意圖／AI生成
資安專家提醒，現在的網路釣魚詐騙手法不只會在網址中加入奇怪數字或拼錯字，還可能利用不同語言文字中外觀極為相似的字元，製作足以以假亂真的網址。 示意圖／AI生成

收到一封看似來自微軟（Microsoft）、訂房平台或銀行的電子郵件，內容提醒帳號異常、要求重新登入，甚至附上看起來完全正常的官方網址，你會直接點擊嗎？資安專家提醒，現在的網路釣魚詐騙手法不只會在網址中加入奇怪數字或拼錯字，還可能利用不同語言文字中外觀極為相似的字元，製作足以以假亂真的網址，稱為「同形異字攻擊」（Homoglyph Attack）。

同形異字攻擊究竟如何運作？關鍵在於不同文字系統中，有些字元的外觀幾乎相同，但在電腦系統裡卻是完全不同的字元。近日，資安專家達城利元便分享一起案例，只見影片中兩個「amazon.com」網址幾乎長得一模一樣，但其中一個其實是虛假網址，詐騙集團將拉丁字母的「a」替換成西里爾字母的「а」，兩種字母只憑外表根本難以區分，但電腦將它們視為不同的字元。

類似的常見案例還有「microsoft.com」，因為拉丁字母「c」與西里爾字母「с」看起來非常相似，尤其在手機的小螢幕上，或是字型不容易區分字元的情況下，更容易忽略細節。利用這一特性，詐騙集團可以創建一個虛假網址，讓人以為自己已經確認安全，實際上卻仍可能一步步落入陷阱，誘騙使用者輸入帳號、密碼、信用卡資訊，甚至一次性驗證碼，進而竊取個人資料。

外媒「衛報（The Guardian）」也曾報導，「同形異字攻擊」越來越受到詐騙者利用，原因在於現今網路犯罪手法的演進，已經逐漸從誘騙民眾下載惡意附件，轉向透過看似可信的連結下手。NordVPN技術長布里迪斯（Marijus Briedis）認為，這類詐騙更像是心理操弄，而非單純的技術漏洞，當人處於匆忙或緊張的狀態，大腦往往會自動將眼前的字元理解成預期看到的內容，即使網址存在細微差異，也可能就此被忽略。

對此，知名電腦安全軟體公司ESET的全球安全顧問摩爾（Jake Moore）提出三大建議：

第一招：不要直接點擊電子郵件、簡訊或WhatsApp訊息中的登入連結

使用者應自行開啟瀏覽器，輸入已知的官方網址，或透過官方App登入查證，不要因為訊息看起來正式就放下戒心。

第二招：善用密碼管理器

這類工具通常會依照已儲存的網站網域比對登入資訊，若使用者進入仿冒網站，可能不會像在原本的官方網站一樣自動填入帳號與密碼。

第三招：啟用雙重驗證或多因素驗證（2FA／MFA），並持續更新瀏覽器與相關軟體

多一層身分驗證，有助於降低帳密遭竊後被直接利用的風險。不過，驗證碼也可能被釣魚網站騙取，因此即使收到驗證通知，也不能將它視為網站安全的證明。

摩爾指出，如果已經點進可疑網址，甚至輸入帳號、密碼或信用卡資料，應立即停止操作，改從官方管道登入並更改受影響帳號的密碼；若多個網站使用相同密碼，也應一併更換。網路詐騙不一定靠粗糙的假訊息取信於人，有時正是因為網址太像真的，才更容易讓人失去戒心。面對要求立即處理的通知，先停下來確認來源，往往比搶快點擊更重要。

Microsoft 詐騙 網路攻擊 資安 Amazon 駭客

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