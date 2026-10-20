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宏都拉斯街頭掛反陸商家布條 當局調查居留違規、不公平競爭

中央社／ 德古西加巴20日綜合外電報導
宏都拉斯現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）。路透社
宏都拉斯現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）。路透社

宏都拉斯首都街頭近日出現反對中國商家的布條。移民官員查訪中國商家及中國承包商的工地後，發現居留違規情事，41名中國公民被傳喚或列入審查；也有中資店家因涉嫌不公平競爭而遭調查。

「南華早報」（South China Morning Post）與多家西語媒體報導，宏都拉斯國家移民局（National MigrationInstitute）與警方和情報人員合作，查訪科馬亞圭拉（Comayaguela）54間中國商家，期間詢問86名中國公民，其中25人被要求接受進一步文件查核。

科馬亞圭拉是主要商業區，與德古西加巴（Tegucigalpa）為構成宏都拉斯首都的雙子城。

移民官員也前往南部喬魯特卡（Choluteca），查訪中國國營企業上海外經集團（SFECO Group）承建的地區醫院，發現現場128名中國籍工人中，有16人的身分或居留狀況不符規定。

宏都拉斯現任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）已就職約9個月。他競選時曾提出與台灣恢復邦交的政見，上任後也下令重新檢視前總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）與中國簽署的協議。

宏都拉斯2023年在秀瑪菈．卡斯楚執政期間和台灣斷交，轉而與中國建交。

在10月初為期1週的連假期間，宏都拉斯首都的商業大道出現寫著「德古西加巴與科馬亞圭拉拒絕中國商家」的布條，但不清楚是誰懸掛這些橫幅。

數日後，市政府接獲宏都拉斯本地商家投訴，指競爭對手以低於成本的價格出售商品，市府因此也對70間中資店家展開調查。

負責調查工作的市政官員卡薩索拉（Fredy Casasola）告訴TSi電視台，「約68%至70%的這類商家營運不合規」，未能改善違規情況的店家可能遭勒令暫停營業，甚至永久停業。

宏都拉斯 移民

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