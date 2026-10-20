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從哪進來的？小動物闖駕駛艙害日航航班取消 客艙地毯下驚見蛇

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本航空旗下一架客機昨天因為發現「像是小動物的物體」出現在駕駛艙且隨即下落不明，導致這架班機取消。法新社
日本航空旗下一架客機昨天因為發現「像是小動物的物體」出現在駕駛艙且隨即下落不明，導致這架班機取消。法新社

日本航空旗下一架客機昨天因為發現「像是小動物的物體」出現在駕駛艙且隨即下落不明，導致這架班機取消。航空公司今天宣布，在這架飛機內的客艙地毯下尋獲一條幼蛇。

「朝日新聞」報導，這架班機由日航（Japan Airlines, JAL）的子公司日本空中通勤（JAC）執飛，機型為ATR公司製造的螺旋槳小飛機。

JAC表示，昨天中午在乘客登機前，飛行員察覺駕駛座腳邊有不明物體正在移動，體型似乎比狗或貓還小。雖然隨即展開搜索卻始終未能找到，最後出於安全考量，決定取消航班。接著，航空公司持續尋找這個「小動物」。

JAC說明，維修人員今天下午1時左右掀起地毯時，發現這條蛇，並把照片傳送給爬蟲類專家鑑定後，確認是一條幼年的日本錦蛇，體色偏褐色，長度約40公分。

JAC說明，已經把這條蛇交給除害業者處理。將確認這架客機是否有受損後，才會安排這架飛機復飛。

航空評論家杉江弘曾任日航的機長。他表示，自己即便擁有逾40年的飛行經驗，「但從未聽說過蛇闖入駕駛艙或客艙的案例」，對此感到相當驚訝。

他就此指出，「假如這條蛇有毒，而乘客在不知情的情況下登機，就可能受害。」他肯定JAC當時的決策，「迅速找出蛇是最重要的，就結果而言，這是正確的判斷。」他也呼籲，航空業者應事先設想各種可能發生的情況。

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