從陵墓看古埃及永生信仰 專家解讀來世想像、生活樣貌

埃及在今年中旬後公布多項古蹟與墓穴出土消息，埃及學專家指出，這些跨越不同時代的陵墓，不僅反映當時的工藝技術與生活方式，更可從古埃及人對永生的執著追求，看出他們如何塑造出一個輝煌的古埃及文明。

今年7月，埃及南部著名的歷史重鎮勒克索（Luxor）附近發現一座約3000年歷史的古墓；8月又在西北海岸古希臘羅馬時期港口城市「馬里納阿拉敏」（Marina el-Alamein）遺址，出土18座近2000年歷史的希臘羅馬時期古墓，並挖出24件黃金陪葬品。

「為何古埃及人重視陵墓，並投入大量資源建造墓室和製作木乃伊，甚至將家具、珠寶與日常用品一起陪葬？」活躍於埃及「尼羅河電視台文化頻道」（Nile Cultural Channel）的埃及學暨古埃及文象形文字專家阿布德拉吉茲（Omar Abdelaziz）接受中央社訪問，解析從對死亡與永生的信仰出發，深度理解古埃及人的宗教觀、社會階級與生活方式。

阿布德拉吉茲表示，「有人問我，古埃及人的房子在哪裡？是他們比較不重視住宅嗎？沒錯，他們更看重陵墓，因此建造堅固的石頭陵墓，得以保存至今」。

阿布德拉吉茲指出，古埃及文明最重要的特徵之一，是對死後生命的重視，他們相信現世生命是暫時的，死亡非生命句點，而是另一段人生旅程延續，比起住房，更致力於建造能延續數千年的陵墓，「只要做好準備並舉行適當儀式，亡者便有機會在另一個世界延續存在」。

他進一步解釋說，在古埃及人認知中，現世生活猶如過客，直接從洪水沖積沉澱的泥沙就地取材製成泥磚，在尼羅河東岸造房即可。因此時間久了，泥磚房都被洪水摧毀；而在西岸一側用石磚建成的陵墓，例如南部的帝王谷、皇后谷，及位在底比斯（Thebes，即現今的勒克索一帶，古埃及宗教政治重鎮）西岸，則被保存完好。

「在我看來，埃及陵墓遠不只是一個安放遺體的場所，更是為亡者保存個人身分、延續生者與亡者連結，以及為來世做準備的重要空間」。

阿布德拉吉茲表示，陵墓是古埃及人進入死亡後的核心角色，為亡者的遺體、陪葬品和宗教儀式提供一個場地。此外，墓室中的宗教經文、護身符與陪葬品，則被認為能保護亡者，協助他們度過通往來世的種種考驗。

古埃及人也相信，肉體是否保存得當，密切地關係到亡者的來世。因此，古埃及人會透過「木乃伊化」來妥善保存遺體。在古埃及神話中被描繪成皮膚呈綠色或黑色的「奧西里斯」，便是以木乃伊化形象呈現，成為後世人效法其永生的象徵，被譽為「冥界之王」。

古埃及人重視陵墓，並非出於對死亡恐懼，而是反映出他們對死後世界的期待，「死亡未必代表徹底消失，生命仍可以另一種形式延續」，阿布德拉吉茲如此註解。

接受過中央社採訪的埃及專業考古學網紅中文導遊「穆穆（MoMo）老師」（Mohamed Elremaly），也曾為此下過註解，「古埃及人希望復活、想要獲得永生。但我為什麼要復活？那是因為在這個世界中，有我愛的人和愛我的人，值得讓我繼續追求，我才會懷有這種期待」。

然而，古埃及人對來世的想像並非人人完全相同，喪葬習俗也隨時代、地域與社會地位而改變。陵墓所呈現的，不只是人們對永生的渴望，也反映他們如何理解死亡，以及如何將生前珍視的事物，帶往另一個世界。

阿布德拉吉茲說，談到古埃及陵墓，多數人第一個想到的就是金字塔，這些宏偉建築不只是法老的安息之地，也展現古埃及國家調度人力、物資與技術的能力。從採石、運輸到建築施工，都需要精密規劃與組織，「金字塔不只是陵墓，也是王權、宗教與國家力量的象徵」。

古埃及陵墓形式多元，從裝飾華麗、擁有精美壁畫的貴族墓室，到簡樸的墓穴。墓葬規模、建材與陪葬品的差異，往往代表墓主及其家族能夠動用多少資源。這也讓身為埃及學研究員的阿布德拉吉茲，在考古過程中看見當時社會的階級分野，甚或是政治權威與社會不平等。

但他也提醒，陵墓呈現的是宗教觀念、經濟能力、地方傳統等因素交織而成的結果，不能只憑墓室狀態，就判斷一個人的宗教虔誠度。簡樸的墓穴不代表墓主不相信來世，宏偉的陵墓也未必能完全反映墓主內心的信仰。

陵墓經數千年後，成為現代埃及與世界對話的重要橋梁。例如「吉薩金字塔群」已是埃及最具代表性的國家象徵之一。對許多外國遊客而言，親眼看見金字塔、走訪古墓與近距離觀察古代建築，是埃及旅程中最重要的體驗，古文明也因此成為埃及觀光產業的重要吸引力。

當這些被埋葬在地底下數千年的墓室出土後，便成為一份跨越生死的歷史檔案，讓後世得以重新理解古埃及人的信仰與生活。

古埃及象形文字教師暨埃及學專家阿布德拉吉茲接受中央社訪問，從對死亡與永生的信仰出發，深度解析古埃及人的宗教觀、社會階級與生活方式。中央社