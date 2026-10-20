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「長達13秒未看路」日本女司機滑手機釀6死遭判7年 家屬怒：無法接受

中央社／ 東京20日專電
日本三重縣今年3月發生重大死亡車禍，55歲女卡車司機開車時分心看手機影片，甚至嘗試截圖，長達13秒未注意路況，最終追撞前車，造成一家5口在內6人死亡。示意圖／Ingimage
日本三重縣今年3月發生重大死亡車禍，55歲女卡車司機開車時分心看手機影片，甚至嘗試截圖，長達13秒未注意路況，最終追撞前車，造成一家5口在內6人死亡。示意圖／Ingimage

日本三重縣今年3月發生重大死亡車禍，55歲女卡車司機開車時分心看手機影片，甚至嘗試截圖，長達13秒未注意路況，最終追撞前車，造成一家5口在內6人死亡。津地方法院今天依過失駕駛致死罪，判處法定最高刑度7年拘禁。家屬悲憤表示，「6條人命只判7年？」

NHK、靜岡第一電視台報導，這起事故發生在3月20日凌晨，地點位於三重縣龜山市的新名神高速公路。當時水谷駕駛大卡車，以時速約80公里、超過速限約30公里的速度行駛。她途中分心查看手機裡的TikTok影片，沒有注意到前方車輛已經因為塞車停下，直接從後方猛烈追撞，導致3輛車起火燃燒。

事故造成松本幸司、妻子惠梨子，以及長女莉櫻、長男壯真，次女彩那一家5口全部罹難，另一輛車的駕駛高峰啟三也不幸喪命。令人鼻酸的是，松本一家當時正準備前往大阪環球影城（USJ）為小女兒慶生，沒想到卻在途中遭遇死劫。

水谷在庭審中坦承犯行。她平時就習慣將手機固定在儀表板上，開車時觀看社群媒體。事故當天，她在結束通話後，手機畫面出現TikTok料理影片，因為一時興起想要截圖，導致視線離開前方道路長達13秒。

檢方質問，家人過去曾多次提醒她不要邊開車邊滑手機，為何仍未提高警覺。水谷回答，「一開始有注意，但後來就鬆懈了。」她也坦言，自己抱著輕率的心態使用手機，做了根本不需要做的事情，才會釀成這起事故。

儘管水谷在法庭上向罹難者及家屬道歉，表示對失去未來的孩子們感到非常抱歉，但當檢方要求她說出6名死者的姓名時，她卻無法回答。檢方質問：「連死者的名字都不記得，要怎麼向他們道歉？」

津地方法院法官出口博章今天宣判時指出，「被告身為駕駛人，卻未顧及自身責任及事故風險，採取輕率的駕駛方式，導致違反最基本的注意義務。其過失情節重大，應受到嚴厲譴責。這起造成6人死亡的事故極為慘烈，結果令人無比痛心，後果也極其嚴重。」

日本「汽車駕駛致人死傷行為處罰法」第5條規定，駕駛人因疏忽必要注意義務，導致他人死亡或受傷，最高可處7年拘禁。

法官強調，6名罹難者對事故沒有任何過錯，人生卻被無情剝奪，即使與過去的過失駕駛致死案件相比，本案也屬於最嚴重的類型。雖然被告展現反省態度，且沒有前科，這些都可以作為有利於被告的量刑因素，但本案仍應處以法定最高刑度。

然而，判決結果仍讓家屬難以釋懷。松本家屬在宣判後的記者會上表示，雖然明白7年已經是法律規定的最高刑度，「但心裡還是無法接受，無論如何都無法覺得7年是令人滿意的結果。」

高峰的家屬也悲憤表示，「6個人死了，結果只有這樣嗎？」

松本家屬更對水谷在法庭上的態度感到不滿，表示原本期待被告至少能在宣判後說些什麼，但對方似乎刻意避免與家屬對上眼，刻意把頭轉向另一邊，讓他們感到非常不甘心，「希望她身為一個人，至少能夠再多反省一點。」

家屬也希望透過這起事故推動修法，避免未來其他受害者承受相同痛苦。

熟悉交通事故案件的律師增田英行指出，本案情節極其惡劣，如果法律規定的刑度上限更高，法院可能會判得更重，但7年已經是上限，恐怕一般民眾也會認為實在太輕了。

日本 司機 滑手機 車禍

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