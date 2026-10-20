快訊

高為元調查案激烈討論近5小時 清大校務會議表決流會…校方發聲了

不只有神秘外觀？宜蘭「阿拉伯皇宮」以10億賣出 內部驚見數億元珍藏

清大化學館傍晚火警…禁水物氫化鋁鋰起火 幸無人受困受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

芬蘭國家電視台「小狗直播」爆紅 軟萌療癒漫長嚴冬

聯合新聞網／ 綜合報導
芬蘭國家廣播公司（Yle）推出的全天候慢電視直播節目「幼犬直播」（Pentulive），成為全國民眾最溫暖的心靈避風港。示意圖／ingimage
芬蘭國家廣播公司（Yle）推出的全天候慢電視直播節目「幼犬直播」（Pentulive），成為全國民眾最溫暖的心靈避風港。示意圖／ingimage

芬蘭即將步入晝短夜長、氣溫可下探至零下50度的酷寒嚴冬。面對灰暗的天候與緊湊壓抑的新聞步調，芬蘭國家廣播公司（Yle）推出的全天候慢電視直播節目「幼犬直播」（Pentulive），成為全國民眾最溫暖的心靈避風港。該節目全天24小時鏡頭直擊一隻名為Hilkka的拉戈托羅馬涅羅犬與牠剛出生的六隻幼犬，即時放送小狗喝奶、翻滾、睡覺等純真日常，在芬蘭掀起收視狂潮。

根據CNN報導，發起該節目的科學記者科斯基寧（Pirjo Koskinen）表示，企劃初衷旨在普及犬類發育科普，但如今已昇華為忙碌現代人逃離現實紛擾的「幼犬泡泡」，展現出愛與照顧等溫暖特質。赫爾辛基大學認知神經科學副教授庫亞拉（Miiamaaria Kujala）分析，不同於社群短影音的感官刺激，慢電視直播呈現脆弱、真實且不可預期的生命節奏，看著幼犬沉睡能為人帶來深層平靜與長期的情感連結。

今年邁入第六季的「幼犬直播」以真實的生活步調吸引大眾，即便小狗一天需沉睡長達20個小時，畫面多數時間極其安靜，觀眾仍樂此不疲。儘管芬蘭全國人口不到566萬，但該節目去年就創下650萬次網頁瀏覽量，社群相關影片更累積破2000萬次點閱，今年的收視熱度更甚以往。鏡頭將一路記錄這批於10月10日出生的小狗，從初次睜眼、踉蹌學步，直到12月前往新家庭為止。

狗媽媽Hilkka平時在學校擔任輔助孩童心理的「校犬」，目前正值育嬰假。這批人氣幼犬本周六即將迎來正式命名儀式，屆時將由全體觀眾票選入圍名單，再將寫有名字的信封圍成一圈，由小狗們親自嗅聞「自選」名字，預計將再度掀起新一波觀看熱潮。

芬蘭 狗狗

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

網址一樣也別點！新型「同形異字詐騙」恐盜帳密 資安專家教3招防範

收到一封看似來自微軟（Microsoft）、訂房平台或銀行的電子郵件，內容提醒帳號異常、要求重新登入，甚至附上看起來完全正常的官方網址，你會直接點擊嗎？資安專家提醒，現在的網路釣魚詐騙手法不只會在網址中加入奇怪數字或拼錯字，還可能利用不同語言文字中外觀極為相似的字元，製作足以以假亂真的網址，稱為「同形異字攻擊（Homoglyph Attack）」。

肯亞邪教教主下令「絕食見耶穌」 涉謀殺190名兒童遭判有罪

肯亞蒙巴薩高等法院日前對該國史上影響最深遠的刑案之一做出重大判決。自稱創立「佳音國際教會」的邪教教主保羅．麥肯齊（Paul Mackenzie）及其約30名共犯，因以有系統的強制絕食與虐待手段，導致191名信徒喪命，其中高達190名為兒童，全數遭法院裁定謀殺罪名成立。

從陵墓看古埃及永生信仰 專家解讀來世想像、生活樣貌

埃及在今年中旬後公布多項古蹟與墓穴出土消息，埃及學專家指出，這些跨越不同時代的陵墓，不僅反映當時的工藝技術與生活方式，更...

宏都拉斯街頭掛反陸商家布條 當局調查居留違規、不公平競爭

宏都拉斯首都街頭近日出現反對中國商家的布條。移民官員查訪中國商家及中國承包商的工地後，發現居留違規情事，41名中國公民被...

從哪進來的？小動物闖駕駛艙害日航航班取消 客艙地毯下驚見蛇

日本航空旗下一架客機昨天因為發現「像是小動物的物體」出現在駕駛艙且隨即下落不明，導致這架班機取消。航空公司今天宣布，在這...

芬蘭國家電視台「小狗直播」爆紅 軟萌療癒漫長嚴冬

芬蘭即將步入晝短夜長、氣溫可下探至零下50度的酷寒嚴冬。面對灰暗的天候與緊湊壓抑的新聞步調，芬蘭國家廣播公司（Yle）推出的全天候慢電視直播節目「幼犬直播」（Pentulive），成為全國民眾最溫暖的心靈避風港。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。