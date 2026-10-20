腳邊有東西移動…疑小動物闖駕駛艙 日本航空客機起飛前急喊卡

日本航空（Japan Airlines）一架班機昨天原定從福岡機場飛往鹿兒島機場，不料有「像是小動物的物體」出現在駕駛艙且隨即下落不明，導致日航決定取消這架班機，以策安全。

「朝日新聞」報導，這架班機由日航的子公司日本空中通勤（JAC）執飛，昨天下午從島根縣的出雲機場飛抵福岡機場後，預計飛往鹿兒島機場。

這架班機編號為JAL3653，機型為ATR公司製造的螺旋槳小飛機。

JAC表示，這架班機的飛行員於當天中午在起飛前不久，發現駕駛座的腳邊附近，有東西在移動，但該物體很快就消失得無影無蹤。經過搜尋仍未尋獲後，航空公司於下午2時決定取消航班。JAC持續在尋找這個「小動物」，截至昨晚8時，尚未尋獲。

日航在官網的航班起降資訊中說明，取消航班的原因是「需要檢查飛機」。JAC接受媒體採訪時表示，「考量到該物體也可能在客艙內危害乘客，因此決定取消航班，以策安全。」

JAC也說明，目前沒有消息指出，從出雲機場飛往福岡機場的航程中，有乘客的寵物在機艙內逃竄。JAC研判，可能有野生小動物透過不明途徑闖入機內。由於該物體很快就消失，推測體型可能比狗或貓更小。

朝日電視台報導，航空公司也考量這個不明的小動物可能會咬斷機內線路，影響飛航安全，因此決定取消航班。

原定有43人搭乘這架飛機，航空公司後來安排乘客改搭新幹線等其他交通工具。若新幹線票價高於原本的機票費用，航空公司也會補貼差額。