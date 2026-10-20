肯亞邪教教主下令「絕食見耶穌」 涉謀殺190名兒童遭判有罪

肯亞蒙巴薩高等法院日前對該國史上影響最深遠的刑案之一做出重大判決。自稱創立「佳音國際教會」的邪教教主保羅．麥肯齊（Paul Mackenzie）及約30名共犯，因以有系統的強制絕食與虐待手段，導致191名信徒喪命，其中高達190名為兒童，全數遭法院裁定謀殺罪名成立。

根據CNN報導，檢方與法院調查指出，麥肯齊在肯亞東部的夏卡霍拉森林建立嚴密的教派階層，宣稱世界末日將臨，煽動信徒拋棄家園與生計移居森林，並鼓吹透過絕食身亡方能「上天堂見耶穌」。更甚者，該組織依序執行致命絕食，並以孩童為首要目標。

調查發現，現場設有武裝守衛監控信徒行蹤以阻絕逃跑，若有孩童試圖進食或逃離，便會遭到懲罰；法醫驗屍報告更顯示，部分受害者除了嚴重飢餓，死因還包含窒息、頸部受壓或頭部重創。

自2023年4月當局展開開挖以來，該森林迄今已起掘出429具遺體。儘管辯護律師聲稱絕食純屬信徒自願並將提起上訴，但法官在長達八小時的判決中引述通聯紀錄等鐵證，認定麥肯齊透過佈道洗腦並實施極端控制，全案定於11月6日正式量刑，麥肯齊等人恐面臨終身監禁。受害者家屬雖感傷痛難以撫平，但仍肯定司法制裁終讓正義邁出關鍵一步。