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海地黑幫伏擊聯合國裝甲車 薩爾瓦多4名士兵失聯引發關注

聯合新聞網／ 綜合報導
海地首都太子港的克魯瓦德布凱（Croix-des-Bouquets）於上周末爆發重大衝突。示意圖／ingimage
海地首都太子港的克魯瓦德布凱（Croix-des-Bouquets）於上周末爆發重大衝突。示意圖／ingimage

海地首都太子港的克魯瓦德布凱（Croix-des-Bouquets）於上周末爆發重大衝突，當地武裝黑幫使用爆裂物與密集火力伏擊國際部隊的一輛裝甲車，導致車輛起火焚毀。薩爾瓦多軍方隨後證實，車內四名空軍技術人員在跳車脫困後下落不明，趕往馳援的直升機也遭遇強烈槍火阻擊，搜救行動因交火過於激烈而數度受阻。這是聯合國授權的新國際維安部隊進駐海地以來，所遭遇規模最大的襲擊事件。

根據CNN報導，國際部隊特別代表克里斯托菲德斯（Jack Christofides）表示，黑幫近期密集發動攻擊，意在測試這支由多國組成的維安力量。儘管駐軍已逐步削弱部分黑幫據點，但黑幫亦深入其他區域展開報復性殺戮。犯罪專家分析指出，伏擊區域由多個知名黑幫聯合盤據，若失聯的薩爾瓦多士兵遭到俘獲，黑幫很可能將其作為籌碼，在未來的談判中向安全部隊施加更大壓力。

海地駐聯合國副代表阿圖斯（Wien-Weibert Arthus）向安理會指出，黑幫使用的重型武器與彈藥全由境外走私流入，突顯當地治安局勢的高度複雜性。美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）在安理會強烈譴責這起襲擊，強調數百發子彈與炸藥並無法迫使跨國聯盟退縮，美方研判四名失聯士兵目前依然生還，承諾必將其安全帶回。

海地近年黑幫肆虐，已造成近150萬人流離失所，首都約七成區域仍受黑幫控制。即便局勢動盪，聯合國海地特使馬休（Carlos Ruiz Massieu）指出，海地睽違十餘年的大選籌備工作已取得實質進展，目前已有超過35個政黨與3500名候選人完成登記，其中包括曾遭美加制裁的前總統馬德立（Michel Martelly），選舉走向與治安問題持續牽動海地未來。

海地 幫派

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