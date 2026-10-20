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印度20歲青年苦清河川8個月…數周後又變回垃圾場 崩潰嘆：努力白費

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名20歲青年花了8個月時間，獨自清理河川中的數噸垃圾。圖／擷自bittu_tabahi IG
印度一名20歲青年花了8個月時間，獨自清理河川中的數噸垃圾。圖／擷自bittu_tabahi IG

印度一名20歲青年花了8個月時間，獨自清理河川中的數噸垃圾，沒想到才過了幾周，河岸又被塑膠袋及廢棄物堆滿，讓他心痛直呼：「從沒想過8個月的努力會這樣白費。」

《今日印度》（India Today）報導，20歲的蘇倫德拉・辛格・喬杜里（Surendra Singh Choudhary），網路暱稱比圖（Bittu Tabahi），先前在印度中央邦拉傑加爾縣（Rajgarh）的阿杰納爾河（Ajnar River）展開清理行動，在沒有專業設備的情況下，獨自清出大量垃圾，還透過社群平台分享清理過程。

蘇倫德拉近日再度在Instagram分享影片，只見原本清乾淨的河岸再次堆滿垃圾，他則重新走進河中，一袋接著一袋撈起廢棄物。即使不會游泳，他仍堅持清理，並向粉絲求助，希望大家提供更有效率的方法，協助清除大量垃圾。

影片曝光後，許多網友紛紛替他加油，也有人認為，維護河川整潔不能只靠一個人的努力。事實上，蘇倫德拉的環保行動早已受到關注，印度企業家阿南德・馬亨德拉（Anand Mahindra）曾轉發他的清河影片，就連荷蘭環保組織「海洋清理計畫」（The Ocean Cleanup）創辦人博揚・斯拉特（Boyan Slat），都曾向他提出工作邀約。

根據印度中央污染管制局（CPCB）2025年公布的報告，全印度271條河流共發現296處水質污染河段，其中37處屬於最嚴重的污染等級。雖然污染河段數量已較2018年的351處減少，但河川整治仍是一大挑戰。蘇倫德拉的遭遇也引發討論，若民眾持續亂丟垃圾，即使花費大量時間清理，河川仍可能再次淪為垃圾場。

印度 垃圾 廢棄物

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