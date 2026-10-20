搬到女兒家附近竟更孤單！日75歲嬤連見孫都難 原因令人鼻酸

日本一名75歲婦人為了能經常見到女兒與孫子，2年前賣掉住了近40年的房子，搬到女兒家附近，沒想到祖孫相處時間不但沒有增加，甚至連續2年沒被邀請參加孫子的運動會，讓她難過感嘆，明明住得這麼近，卻只能透過影片看孫子長大。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，75歲的節子（化名）8年前喪夫，每月領取約17萬日圓（約新台幣3.4萬元）年金，原本獨自住在老家。由於房屋維護愈來愈吃力，加上44歲女兒真由主動邀請，她便賣掉老家，搬進距離女兒家步行約15分鐘的中古公寓，期待未來能經常與孫子見面。

然而，搬家後的生活卻不如預期。女兒夫妻平時工作忙碌，週末也要帶孩子上才藝課或外出，節子原以為每週至少能見面一次，實際上卻連每月見一次都不容易。去年孫子的運動會，她主動詢問能否參加，卻被女兒婉拒，表示夫妻倆希望單獨陪伴孩子。

沒想到，今年節子依舊沒有收到邀請，女兒只在活動結束後傳來孫子跑步的影片。節子反覆觀看，卻愈看愈難過，忍不住感嘆：「今年也沒被邀請參加孫子的運動會，明明住得這麼近，卻只能透過螢幕看。」

更讓節子失落的是，搬家前她有許多認識多年的朋友，經常一起喝茶聊天，但新住處幾乎沒有熟人。某天，她終於向女兒坦言，原以為搬到附近就能經常見面，沒想到生活反而更加孤單。女兒聽完相當驚訝，解釋自己只是希望母親住得近一點，方便互相照應，從未想過要每週聚會，也以為母親已經適應新生活。

母女倆坦白溝通後，決定每月至少一起吃一次飯，節子也開始參加附近的書法課程，逐漸認識新朋友。雖然沒能參加孫子運動會的遺憾仍在，但她不再只是等待女兒一家有空，而是開始重新建立自己的生活圈。