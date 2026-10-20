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日嬤月領1.6萬年金住破公寓…孫女離婚求助 她突掏200萬曝光驚人身家

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名86歲阿嬤每月僅領8萬日圓（約新台幣1.6萬元）年金，住在牆壁斑駁的老舊公寓，平時生活相當節儉，沒想到竟是隱形富豪。圖／AI生成
日本一名86歲阿嬤每月僅領8萬日圓（約新台幣1.6萬元）年金，住在牆壁斑駁的老舊公寓，平時生活相當節儉，沒想到竟是隱形富豪。圖／AI生成

日本一名86歲阿嬤每月僅領8萬日圓（約新台幣1.6萬元）年金，住在牆壁斑駁的老舊公寓，平時生活相當節儉。沒想到，當孫女因婚姻問題陷入困境時，她竟表示願意拿出1,000萬日圓（約新台幣200萬元）幫忙，甚至透露自己還有高達2億日圓（約新台幣4,000萬元）的資產，讓孫女震驚不已。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，38歲的美穗（化名）育有2名孩子，丈夫雖然收入穩定，卻經常對她言語羞辱。美穗多次想離婚，但每月打工收入僅約10萬日圓（約新台幣2萬元），擔心無法獨自扶養孩子，遲遲不敢離婚。

美穗的母親得知後，向86歲祖母春江（化名）求助。春江聽完孫女的遭遇，表示願意提供1,000萬日圓，但條件是美穗必須先規劃好離婚後的工作、住處及生活開銷，證明自己有能力獨立扶養孩子。

美穗隨後開始研究離婚後的生活安排，並向相關單位及理財專家諮詢。當她帶著計畫再次拜訪祖母時，春江拿出一本存摺，裡面竟有超過1,000萬日圓。美穗擔心祖母的生活受到影響，沒想到春江淡淡表示：「沒關係，我還有大約2億日圓。」讓她當場傻眼。

原來，春江年輕時與丈夫一邊工作、一邊耕種祖傳農地，後來因當地土地開發，陸續出售農地累積財富。就連她居住的老舊公寓，也是夫妻倆當年買下的房產。儘管身價驚人，她仍維持節儉生活，並靠投資收益維持經濟穩定。

春江告訴孫女，金錢應該花在真正重要的地方，但遇到困難也不能只想依賴別人。美穗聽完深受觸動，隨後與丈夫分居、申請離婚調解，並就財產分配與孩子扶養費達成協議，最終帶著兩名孩子展開新生活。

年金 公寓 離婚 日本

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