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帶孫3年換來一句「別再見他」！日72歲嬤心碎不解 兒揭多年隱忍真相

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名72歲婦人退休後，都會固定幫忙照顧孫子，沒想到日前卻收到兒子傳來的LINE訊息，直言「以後不會再讓妳見孫子了」，讓她相當錯愕。圖／AI生成
日本一名72歲婦人退休後，都會固定幫忙照顧孫子，沒想到日前卻收到兒子傳來的LINE訊息，直言「以後不會再讓妳見孫子了」，讓她相當錯愕。圖／AI生成

日本一名72歲婦人退休後，與丈夫每月靠21萬日圓（約新台幣4.3萬元）年金生活，3年來固定幫忙照顧孫子，沒想到日前卻收到兒子傳來的LINE訊息，直言「以後不會再讓妳見孫子了」，讓她相當錯愕。原來，婦人多次不顧兒子夫妻的教養規定，最終引爆家庭衝突。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，72歲的弘子（化名）與74歲丈夫信一，因43歲兒子健一夫妻工作繁忙，3年前開始，每逢週末便幫忙照顧兩名孫子。夫妻倆相當疼愛孫子，不僅帶他們到公園玩耍、買零食，每月還自掏腰包約1萬日圓（約新台幣2,000元），始終樂在其中。

然而，弘子與兒子夫妻的教養觀念逐漸出現分歧。媳婦原本規定孩子吃點心的時間與份量，避免影響晚餐，但弘子總是心軟，忍不住買麵包、冰淇淋給孫子吃。即使健一多次提醒，情況仍未改善。

真正引爆衝突的，是弘子擅自送給孫女的一份生日禮物。某天，她帶孫子到購物中心，看見孫女想要的電玩遊戲，便直接買下，卻不知道健一夫妻原本打算等訂好遊戲時間等規定後，才要買給女兒。健一得知後相當生氣，弘子則委屈認為自己只是好心，雙方因此不歡而散。

當天晚上，弘子收到兒子傳來的LINE訊息，表示夫妻倆多次要求母親遵守教養規定，卻始終沒有獲得尊重，因此決定暫時不再將孩子交給她照顧，甚至直言「以後不會再讓妳見孫子了」。弘子難過表示，原以為自己是在幫忙兒子夫妻，沒想到對方竟然如此反感。健一則坦言，父母願意幫忙確實減輕不少負擔，但夫妻倆也因此忍耐許久，若始終無法遵守規定，就無法放心將孩子交給他們。

聽完兒子的心聲，弘子開始反省，隨後向兒子道歉，承諾未來會尊重他們的教養方式，但健一僅回覆「希望再給我一點時間」。如今，弘子夫妻不再有孫子陪伴的週末，她坦言見不到孫子相當寂寞，但也明白，必須先重新取得兒子夫妻的信任，才有機會恢復過去的相處模式。

孫子 年金 照顧 日本

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