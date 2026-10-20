8成台灣青年特別愛日本！專家揭關鍵3大原因「最安心的鄰居」

據日媒「AII about」報導，台灣交流協會最新民調顯示，高達76%的台灣民眾將日本列為「最喜歡的國家」，20至39歲年輕族群中，更有80%認為日本是「最值得信賴的國家」，高居各年齡層之冠。台灣日本研究院理事長李世暉在其著作《台灣「美麗之島」》中剖析，台灣年輕世代之所以展現出高度親日與信任，並非單純追逐潮流，而是來自跨越歷史傷痕的3大原因。

李世暉歸納指出，首先是「民主化帶動殖民歷史的重新詮釋」。1990年代台灣民主轉型後，社會以更開放視角審視日治時期的鐵道建設與近代教育，將其視為現代化基石與共同記憶。

其次為「流行文化與民主價值的深度共鳴」，日本動漫、J-POP及生活美學深深融入日常，且雙方共享自由、人權等普世價值，讓年輕人覺得是最安心的鄰居。

第三則是「天災互助建立的善意循環」，從921大地震到311東日本大震災，台日民間多次在危難之際慷慨解囊、彼此互助，在年輕世代心中烙印深刻情感。

除了日常語言中自然使用「阿莎力」、「運將」等日語詞彙，這份信任如今更延伸至高科技戰略合作。隨著台積電進駐日本熊本設廠，台日技術互補不僅打造出抗震、抗地緣風險的半導體安全網，更是捍衛民主經濟秩序的和平盾牌。從文化共鳴到產業並肩，深厚互信正為新時代的台日關係奠定基礎。