聽新聞
0:00 / 0:00
男子在日本大阪地院前遇襲重傷 犯嫌自首被捕
一名男子今天上午在日本大阪地方法院前的路上遇襲，警方表示，傷者的頸部附近被像是刀械的物品刺傷。而一名男性隨後到附近的警局自首，並被警方依涉嫌殺人未遂逮捕。
日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，警方表示，傷者年約60多歲，送醫時仍有意識，但是傷勢嚴重。
而做案者在案發後逃逸。一名60多歲的男性隨後到天滿警察署自首。警方因此依涉嫌殺人未遂逮捕這名男子。
警方研判犯嫌與受害者認識，正在調查詳細經過。
現場位在大阪市北區，也位在大阪地院北側的路上，這條路上設有餐廳與律師事務所。
日本TBS電視台報導，調查相關人士透露，犯嫌供稱「與受害者之間有金錢糾紛」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。