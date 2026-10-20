男子在日本大阪地院前遇襲重傷 犯嫌自首被捕

一名男子今天上午在日本大阪地方法院前的路上遇襲，警方表示，傷者的頸部附近被像是刀械的物品刺傷。而一名男性隨後到附近的警局自首，並被警方依涉嫌殺人未遂逮捕。

日本放送協會（NHK）、朝日電視台報導，警方表示，傷者年約60多歲，送醫時仍有意識，但是傷勢嚴重。

而做案者在案發後逃逸。一名60多歲的男性隨後到天滿警察署自首。警方因此依涉嫌殺人未遂逮捕這名男子。

警方研判犯嫌與受害者認識，正在調查詳細經過。

現場位在大阪市北區，也位在大阪地院北側的路上，這條路上設有餐廳與律師事務所。

日本TBS電視台報導，調查相關人士透露，犯嫌供稱「與受害者之間有金錢糾紛」。