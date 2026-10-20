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台灣人陳屍於日本河口湖 台灣女子被捕承認持刀
一名台灣女性19日上午被發現陳屍於日本山梨縣富士河口湖町一間飯店的客房內。日本警方當天依涉嫌違反「槍刀法」逮捕一名來自台灣的楊姓女子後，這名女子承認持刀。
綜合日本放送協會（NHK）、日本TBS電視台、朝日電視台等日媒報導，富士河口湖町一間飯店的員工昨天上午通報日本當局「有一名女性倒在床上」。警方表示，這名女性陳屍於客房內，年齡30多歲，當場被確認已經死亡。
警消表示，死者來自台灣，遺體有外傷。
調查相關人士指出，由於遺體有刀傷，因此警方朝命案的方向辦案。此外，警方發現遺體時，房內還有一名台灣女子持有一把刀刃約12公分長的刀械，警方因此以無正當理由持有刀械，依涉嫌違反「槍刀法」（相當於台灣的「槍砲彈藥刀械管制條例」）逮捕這名楊姓女子。
楊姓犯嫌目前27歲，供稱「我當時持有刀是事實」。
調查相關人士透露，死者與犯嫌當時參加同一個旅行團。
而這兩人均為下榻這間飯店的旅客。警方研判犯嫌可能知道死者的死亡經過，正在詳細調查。
事發現場位在富士急行線的河口湖站東北方約1.7公里處，當地飯店與觀光設施林立。
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