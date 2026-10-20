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7職缺瘋搶1人！日本移工限額釀「廚工荒」 日人憂步法國動亂後塵

聯合新聞網／ 綜合報導
日本政府限制餐飲移工名額，導致長照與醫療機構出現「廚工荒」。 示意圖／AI生成
日本政府限制餐飲移工名額，導致長照與醫療機構出現「廚工荒」。 示意圖／AI生成

日本政府限制餐飲移工名額，不料迅速釀成長照與醫療機構的「廚工荒」！為化解危機，日本官方政策急轉彎，日前拍板針對醫療、社會福利等機構的團膳烹調人員放寬限制，透過改掛「飲食料品製造業」簽證的名義開另一扇門，預計於明年4月正式重啟引進外籍團膳人力。

根據日媒「每日新聞」報導，日本政府今年初設定「特定技能1號」餐飲業上限5萬人，因迅速達標而於4月全面凍結申請。但根據厚勞省在8月對38間業者的最新調查顯示，承包醫療與福利機構伙食的業者中，有34家表示面臨缺工問題，其中有4成更回答「嚴重缺乏人手」。

今年5月時，除了學校團膳外，就已出現「7個職缺搶1名員工」的情形，部分業者深感無奈，甚至考慮退出市場。若無足夠人手，患者與高齡者的特殊醫療配餐恐面臨開天窗危機，逼得官方不得不補破網，緊急以跨領域換額度的方式應急。

這項妥協在日網引發熱烈討論。許多網友直言「政府終究抵擋不住實際的人力需求，向現實低頭」，並紛紛痛批問題關鍵在於雇主長期壓榨人力，「想要優秀人才來日，又要不引起犯罪，就要支付適當的薪資，別老想用最低工資打發！」更有民眾警示，低薪只會讓外籍勞工在認清待遇後失聯或鋌而走險，且醫療福祉餐飲涉及高度專業用語與飲食禁忌，若只盲目引進外籍人力，恐走向近日法國動亂的後塵。

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