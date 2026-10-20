索馬利蘭「世界糧食日」台索農業合作改善農家生計

駐索馬利蘭共和國代表處副參事趙向羣17日出席索馬利蘭農業部在博洛馬（Borama）舉辦的「世界糧食日」活動，與駐索國技術團共同呈現台索農業合作成果，並聽取當地農民分享農技提升後對生活的改善。

駐索國代表處發布新聞稿，趙向羣致詞表示，台灣非常重視與索國政府及農民建立長期夥伴關係，透過種子產業發展計畫及農業示範訓練農場，進行技術移轉、農民培訓與在地能力建構，持續攜手提升當地蔬果產量及品質，讓農業合作回應在地需求，加強索國糧食安全及氣候韌性。

索國農業部長卡亞德（Aadan Geedi Qayaad）致詞感謝台灣代表處的長期支持，尤其是對當地農業發展的協助，並強調農民培訓、節水灌溉及市場連結的重要性。

活動現場播放技術團協助當地農民運用滴灌及溫室栽培技術，呈現台灣農技在索國落實的情形。

當天也有各種經營規模的農民分享採用台灣種子、種植優質蔬果後，改善務農收入與家庭生計的經驗，讓與會者從農民自身經歷了解台索合作成果。

駐索國技術團並於現場設攤，展示甜玉米、高麗菜、青椒、火龍果及種苗等農業合作成果。當地農業公司亦展出台灣協助生產的蔬果，呈現台灣農業技術與在地農民及業者合作的實際應用。

索國科技部長亦於致詞時感謝台灣的ICT計畫，使台索在資通訊領域持續交流。

代表處表示，將持續與索國政府、技術團及在地夥伴合作，推動符合當地需求的農業技術與人才培育，協助農民提升生產能力，共同朝糧食安全與永續農業的目標努力。