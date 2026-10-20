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日本H3火箭搭載探測器升空 挑戰全球首度火星衛星採樣

中央社／ 東京20日綜合外電報導
日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 路透
日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 路透

日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭，目標完成全球第一個從火星衛星採集樣本並送回地球的任務，盼能藉此解開太陽系與地球生命起源之謎。

綜合法新社和路透社報導，根據日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）直播畫面，搭載無人火星衛星探測器MMX的日本旗艦級H3運載火箭今天凌晨4時41分（台灣時間凌晨3時41分）在漆黑夜空中，自鹿兒島縣種子島太空中心（Tanegashima Space Center）發射升空。

一個多小時後，JAXA透過直播宣布，探測器已成功與H3火箭分離，「開始前往火星系統的旅程」。

JAXA科學家相田真理說：「我一直夢想著這一天，所以現在真的非常開心。此刻我感到如釋重負。」

儘管火箭發射時間是在凌晨時分，仍吸引數以千計人觀看直播，並留言鼓勵。

MMX探測器預計明年8月前後抵達火星附近，並進入火星衛星「火衛一」（Phobos）軌道。火衛一是火星兩顆衛星中較大的一顆，距離火星表面約6000公里，每天繞行火星3圈。

任務期間，MMX探測器將部署一輛由法國與德國合作研製、名為IDEFIX的漫遊車，勘查火衛一表面，以確認適合安全著陸的地點。IDEFIX的名稱取自法國漫畫「高盧英雄歷險記」（Asterix）中主角的愛犬。

MMX探測器抵達火衛一後，將在預計為期3年的任務期間，從火衛一表面採集至少10公克樣本。

從火衛一採集樣本是全球首例，也代表人類將首度完成往返火星系統的探測任務，合作單位包括美國與歐洲太空機構，以及多所大學和科技公司。

科學家希望，這項任務能為未來人類探索火星奠定基礎。

美國國家航空暨太空總署（NASA）科學任務主管佛克斯（Nicky Fox）說：「MMX探測器帶回的樣本，將為未來世代帶來足以改變火星系統研究典範的科學發現，尤其是在NASA正準備將首批人類送上火星之際。」

JAXA希望這項任務能揭開火星及其兩顆衛星的起源之謎，並加深人類對太陽系早期發展階段的了解。

JAXA還說，科學家也將研究能否把火衛一當成「天然太空站」，並藉此建立往返火星所需的條件。

日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 美聯社
日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 美聯社

日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 歐新社
日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 歐新社

日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 美聯社
日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 美聯社

日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 歐新社
日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 歐新社

日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 法新社
日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 法新社

日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 美聯社
日本科學家今天成功發射搭載火星衛星探測器的旗艦級H3運載火箭。 美聯社

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