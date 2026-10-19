捷克插畫家瑞杰可辦展覽 創作靈感汲自台灣自然力量

捷克知名插畫家瑞杰可（Tomáš Řízek）近日舉辦回顧展覽，展出百幅插畫作品。瑞杰可多年來游走於捷克與台灣兩地，他分享，台灣的大自然是他創作的靈感泉源。「台灣不僅在藝術上影響我，也深刻改變我思考與看待世界的方式。」

瑞杰可個人畫展「幻彩異境」近期在捷克莫斯特博美術館（Regional Museum and Gallery in Most）開幕，共呈現約100幅裱框的插畫作品，以及16幅精選繪畫，展出至明年2月7日，是他藝術創作的階段性總覽。

除了呈現童書插畫，以及2024年榮獲義大利波隆那插畫展入選肯定圖畫書「皮皮與奇奇」（Pippi and Chichi）的精選原畫，展覽還聚焦於他在台灣期間的創作成果，例如台灣原住民故事的插畫。

●深耕台灣逾20載 從自然與海浪體悟生命

「台灣」在瑞杰可的人生軌跡扮演重要角色。除了畫畫，瑞杰可同時是「麋鹿出版社」（Mi:Lu Publishing）的創辦人，多年來致力於推廣台灣文學，例如將吳明益「複眼人」、廖鴻基「討海人」、劉克襄「小鼯鼠的看法」等作品以捷克文出版，向捷克讀者展現台灣文學的多元風貌。

多年來游走於捷克與台灣兩地，他在接受中央社書面訪問時，分享了創作生涯，以及與台灣的深厚情緣。

早在台灣於捷克社會獲得廣泛關注前，瑞杰可便已踏上這座島嶼，展開長達20多年的文化交流與生活體驗。他強調：「台灣不僅在藝術上影響了我，也深刻改變我思考與看待世界的方式。」

瑞杰可表示，「台灣給我小時候只在書本和電影裡見過的東西。」

童年時期，他閱讀「魯賓遜漂流記」所體會到的冒險感，如今在台灣真實重現。即使只是坐在被棕櫚樹環繞的公園裡，也讓他感受到「遠離歐洲本土的奇幻氛圍」。

除了亞熱帶景致，台灣強大的自然力量亦成為他源源不絕的靈感泉源。瑞杰可提及，自己在台灣觀察大海與群山，甚至親歷地震與颱風等自然現象，這些震撼體驗常躍然於畫布之上。

他也分享，曾在台東附近海灣與巨浪搏鬥的經驗。「那次經歷教會我更清晰地確立優先順序，這寶貴的一課後來在我生涯的決策與創作過程中都非常有幫助。」

除了創作，瑞杰可也深入偏鄉學校舉辦工作坊與展覽，建構文化交流的橋樑。「孩子及學校的互動對我來說也至關重要。他們的興趣與最直接的反應對我意義重大。」

●融合哥德風與東方體驗 說故事是創作的根本

談及創作過程與技法，瑞杰可分享，他擅長使用壓克力顏料與傳統木板蛋彩畫。這種色彩與構圖邏輯深受中世紀哥德式藝術與聖母像研究的影響。

他分析，中世紀繪畫很直接，透過獨特的配色、符號與構圖，便能直觀地向觀者傳遞角色的善惡與故事主軸，這種精神被他轉化至創作中。「而我在亞洲的時間帶來了另一次重大轉變。新的體驗與影響拓寬了我對圖像以及視覺表達可能性的理解。」

除了創作者身分，瑞杰可身兼出版人與教育者。面對多重角色，他表示：「我不認為我們總是要預先規劃自己的發展。有時候，保持敏銳的感受力並順其自然，反而更為重要。」

對他而言，「說故事是創作的根本。事實上，我們所做的一切，都是大家共同譜寫的這個美好故事的一部分。」