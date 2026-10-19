跨境煙霾持續 馬來西亞強化人造雨作業盼減輕霾害

跨境煙霾持續影響馬來西亞，首相安華今天晚間強調，政府將以學童健康為優先，確保學校若被迫關閉數日，學生仍能持續學習，並將充分提供人造雨作業所需經費，減輕霾害。

安華（Anwar Ibrahim）今天下午主持國家災害管理理事會會議，討論煙霾對人民健康、尤其學童健康的影響，並聽取改善「國家霾害行動計畫」建議，重點包括學校關閉指令，以及教育部的事前準備。

他指出，國家災害管理機構、環境局及氣象局將與教育部、衛生部共同進一步研議，透過有系統的措施，保障學童的健康及學習。

安華表示，政府將滿足人造雨作業的經費需求，目前視適合的雲層條件，幾乎每天都在執行相關作業。

會議另討論東北季風可能帶來的豪雨與水災風險，以及預測明年超級聖嬰現象可能帶來的極端炎熱、乾燥天氣。安華要求第一線機構提升整備，強化跨機構協調，確保防災及救援措施。

●煙霾改變生活 校園加強防護

根據空氣污染指數管理系統（APIMS）資料，截至今晚8時，全國68個監測站中，27站空氣品質達不健康程度，36站為普通，僅5站良好。

雪蘭莪州、森美蘭州、彭亨州及吉隆坡教育局宣布，轄區學校明天照常上課，但部分地區學校暫停所有戶外活動，並鼓勵學生及教職員佩戴口罩。

中央社記者實地走訪吉隆坡甲洞Kiara Bay湖畔，平日清晨常見民眾散步、慢跑，如今戶外運動人潮減少，部分民眾改到住宅大樓的室內健身房使用跑步機，也有人戴著口罩在湖邊散步。

雪蘭莪州教育工作者馬惜群（Beh Siok Kun）接受中央社記者訪問時指出，教育部及各州教育局將持續監測空氣污染指數（API），依既定指引採取措施。

她表示，指數達200時，學校必須關閉；超過100時，須暫停所有戶外活動。必要時可依指示實施居家教學，加強健康防護及與家長的溝通。

吉隆坡教育工作者賴國俊（Kok Jiun Lai）受訪說，空氣污染指數超過100時，民眾應避免戶外活動，尤其是劇烈運動。若必須外出，可戴N95口罩，以較有效過濾PM2.5細懸浮微粒；一般口罩對這類微粒的防護效果有限。

巴生（Klang）一名印度裔女性藥妝業者表示，近期煙霾持續，口罩與空氣清淨機銷售熱絡，民眾對防護用品的需求增加。

在Kiara Bay散步的受訪民眾則表示，跨境煙霾是多年老問題，卻始終未見有效解決，大馬與新加坡民眾反覆承受健康及生活上的影響，並質疑印尼為何未能更迅速控制火勢。

●印尼同意接受援助 區域合作受考驗

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）已同意接受鄰國援助，相關單位正評估具體合作方式。

安華昨天在臉書發文，肯定印尼動員數萬人及空中設備應對森林與土地火災，並指出受災範圍廣大、天候不穩，增加救災難度。大馬仍準備提供援助，也提出東協層級合作機制，強化跨境煙霾的協調與集體應對。

副首相阿末扎希（Ahmad Zahid bin Hamidi）說，馬來西亞目前派出一架滅火飛機、3架直升機及50名人員，協助印尼滅火。

東協成員國於2002年簽署「東協跨境煙霾污染協議」（AATHP），2003年生效，透過監測、預防、緊急應變及跨境援助等合作，防範及減輕跨境煙霾污染。然而，協議生效逾20年，煙霾仍反覆發生，區域合作的實際成效持續受到考驗。