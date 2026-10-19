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梵蒂岡：教宗肺腺癌手術後 10/21首次公開接見民眾
梵蒂岡表示，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）日前接受肺腺癌手術出院後，預計21日首次公開接見朝聖者。
路透社報導，71歲的良十四世於10月13日接受肺腺癌手術，切除右肺下葉，引發外界揣測這個疾病將如何影響他的教宗任期。
教宗昨天在術後首個公開活動中允諾，他身為全球14億天主教徒的領袖，將逐步恢復日常行程。
教宗一年中幾乎固定在每週三公開接見朝聖者。若天氣晴朗，就會在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）接見。教宗通常搭乘敞篷「座駕」（Popemobile）向群眾致意。
良十四世日前被診斷出罹患肺腺癌，這是最常見的肺癌類型。主治醫生表示教宗順利完成手術，沒有出現併發症。醫院方面未透露腫瘤大小，也未說明疾病是否已擴散至附近的淋巴結，這些都是決定預後的關鍵因素。
教廷未透露良十四世在21日公開接見後的行程。
良十四世預計11月6日至17日到訪烏拉圭、阿根廷及秘魯，目前不清楚這趟行程能否成行。
教宗主治外科醫生曾說，教宗有望完全康復並趕上這趟行程。不過，教廷國務院長帕洛林（PietroParolin）表明，教宗可能需要調整行程步調以利康復。
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