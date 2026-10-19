快訊

跟團集合未現身…台女陳屍日本河口湖飯店！觀光署緊盯、旅行社配合偵查

匿名人士爆料！林飛帆明赴國防大學演講 國防部尚未回應

美股早盤／油價跌、科技股回神 英特爾勁揚5%

聽新聞
0:00 / 0:00

梵蒂岡：教宗肺腺癌手術後 10/21首次公開接見民眾

中央社／ 梵蒂岡19日綜合外電報導
天主教教宗良十四世經歷肺腺癌手術後復元良好，已經出院。歐新社
天主教教宗良十四世經歷肺腺癌手術後復元良好，已經出院。歐新社

梵蒂岡表示，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）日前接受肺腺癌手術出院後，預計21日首次公開接見朝聖者。

路透社報導，71歲的良十四世於10月13日接受肺腺癌手術，切除右肺下葉，引發外界揣測這個疾病將如何影響他的教宗任期。

教宗昨天在術後首個公開活動中允諾，他身為全球14億天主教徒的領袖，將逐步恢復日常行程。

教宗一年中幾乎固定在每週三公開接見朝聖者。若天氣晴朗，就會在聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）接見。教宗通常搭乘敞篷「座駕」（Popemobile）向群眾致意。

良十四世日前被診斷出罹患肺腺癌，這是最常見的肺癌類型。主治醫生表示教宗順利完成手術，沒有出現併發症。醫院方面未透露腫瘤大小，也未說明疾病是否已擴散至附近的淋巴結，這些都是決定預後的關鍵因素。

教廷未透露良十四世在21日公開接見後的行程。

良十四世預計11月6日至17日到訪烏拉圭、阿根廷及秘魯，目前不清楚這趟行程能否成行。

教宗主治外科醫生曾說，教宗有望完全康復並趕上這趟行程。不過，教廷國務院長帕洛林（PietroParolin）表明，教宗可能需要調整行程步調以利康復。

梵蒂岡 教宗 肺腺癌 良十四世

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

317公斤雲南男跨省減重…送醫動用13人 手術麻醉如「肉縫找鑰匙孔」

從到宅洗澡到失智照護！嘉義中華聖母基金會獲醫療奉獻獎肯定

新北黑白野貓腹部巨大腫塊 動保處緊急手術重拾健康活力

教宗照出肺結節確診肺腺癌！結節多大該開刀？專家教辨識久咳不癒及肺部7警訊

相關新聞

梵蒂岡：教宗肺腺癌手術後 10/21首次公開接見民眾

梵蒂岡表示，天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）日前接受肺腺癌手術出院後，預計21日首次公開接見朝聖者

跨境煙霾持續 馬來西亞強化人造雨作業盼減輕霾害

跨境煙霾持續影響馬來西亞，首相安華今天晚間強調，政府將以學童健康為優先，確保學校若被迫關閉數日，學生仍能持續學習，並將充...

從南斯拉夫解體到歐盟危機！斯洛維尼亞的認同難題

斯洛維尼亞位於中歐與巴爾幹半島交會地帶，在歷史上經歷了哈布斯堡王朝、南斯拉夫王國，及冷戰時期南斯拉夫社會主義聯邦的共產專政。自1990年代初期正式獨立後，斯洛維尼亞已從社會主義體制轉向民主政治與市場經濟，但仍持續面對歷史記憶與國家認同的辯論。

日本國家資格證照開放填「台灣」 旅日牙醫感慨萬千

日本10月起開放台灣人申請將國家資格證照上的國籍標示由「中國」更改為「台灣」。日本台灣友好議員聯盟今天召開專案小組會議，...

日本少子化加速 至少145間高中面臨關門

日媒今天報導，由於少子化加速，在2040年度之前，日本各地至少有145間高中將關閉；另一項調查顯示，日本希望生育第二胎的...

鐵幕下的歷史抉擇！1968年布拉格之春，小人物如何面對時代巨變？

捷克電影《自由浪潮》（Waves）以1968年的布拉格之春（Prague Spring）和蘇聯軍隊入侵捷克斯洛伐克為背景，刻畫冷戰時代下小人物們的抉擇與抵抗，及在尚無網路和通訊軟體的年代，一群新聞工作者如何透過廣播將時代脈動傳遞給數百公里外的人們，讓真相突破威權政府的宣傳與謊言。圖為1968年8月蘇聯坦克駛進布拉格，試圖中止自由化的改革浪潮，一位市民則迎向坦克、揮舞著國旗前進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。