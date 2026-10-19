日本愛媛祭典山車翻倒 副市長難波江明廣遭重壓不治

日本愛媛縣西條市傳統秋祭17日進入最後一天，西條市副市長難波江明廣以抬夫身分參加活動，不料山車突然失去平衡，難波江明廣被壓住，送醫後不治。

日本電視台（Nippon TV）與南海放送（RNB）報導，西條市每年秋祭（西條祭）都有名為「太鼓台」的巨大山車登場。17日是祭典最後一天，在飯積神社的秋祭上，11座太鼓台同時被高高舉起，氣氛熱烈。

警方表示，下午5時50分左右，其中一座太鼓台失去平衡，擔任抬夫的62歲副市長難波江明廣被壓在下方。報導指出，事故發生時，參與人員正在進行名為「投げ上げ」的技巧，也就是將太鼓台向上拋舉。

現場目擊者說：「大概拋舉了3次，太鼓台就掉了下來，是傾斜著砰的一聲落下。」

報導指出，太鼓台高約5公尺、重約2至3公噸。難波江明廣隨後被送往新居濱市內醫院，約1小時後宣告不治。

難波江明廣1989年進入西條市政府任職，曾任農林水產部部長等職，今年7月起擔任副市長。

事故發生後，西條市市長越智三義發表談話表示：「這是令人痛心至極的事，深感悲傷。現在只願由衷祈禱他安息。」