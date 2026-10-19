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肯亞伊波拉群聚增至8例 醫院清潔人員染疫

中央社／ 奈洛比18日綜合外電報導

肯亞衛生部官員今天表示，境內伊波拉病例再增1例，累計確診達8例；新確診個案是49歲在醫院負責清潔工作的男性，研判在首例患者病房內遭到感染。

綜合法新社與路透社報導，肯亞衛生部公衛主任阿莫斯（Patrick Amoth）接受肯亞公民電視台（CitizenTV）訪問時說：「今天共針對38人進行伊波拉病毒檢驗，其中1人呈陽性反應。」

阿莫斯說，新確診病例是一名49歲男性，他出現發燒、頭痛和肌肉痠痛等症狀；這名個案非醫護人員，而是在醫療院所負責清洗衣物、床單的病房助理人員，推測可能是在肯亞首例患者病房內遭感染。

這名男子10月9日起便一直處於隔離狀態。

衛生部消息人士透露，這名男子昨天出現症狀後，隨即與其他隔離者分開安置並接受檢驗，今天確診。

肯亞10月6日通報首例伊波拉病例，患者是一名40多歲商人，他曾長居剛果民主共和國（DRC），日前經由烏干達（Uganda）搭車、轉機後抵達肯亞首都奈洛比（Nairobi），10月5日在奈洛比一家醫院病逝。

肯亞其餘7例患者均為首例個案的家屬或曾救治他的醫護人員。阿莫斯表示，這些患者目前病情均維持穩定。

肯亞衛生當局上週表示，已匡列130名接觸者，其中128人已追蹤到並接受隔離。

民主剛果5月爆發嚴重疫情，迄今累計超過9000例確診、4381人死亡。

肯亞 醫院 伊波拉病毒

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