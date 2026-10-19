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日本國家資格證照開放填「台灣」 旅日牙醫感慨萬千

中央社／ 東京19日專電
日本自10月起開放台灣人申請將國家資格證照上的國籍標示由「中國」更改為「台灣」。日本台灣友好議員聯盟19日召開專案小組會議，多名旅日台灣人與會。旅日牙醫師陳憲文（左2）表示，4年前第一次參與相關聽證會，如今終於看到成果，讓他感慨萬千。 中央社
日本自10月起開放台灣人申請將國家資格證照上的國籍標示由「中國」更改為「台灣」。日本台灣友好議員聯盟19日召開專案小組會議，多名旅日台灣人與會。旅日牙醫師陳憲文（左2）表示，4年前第一次參與相關聽證會，如今終於看到成果，讓他感慨萬千。 中央社

日本10月起開放台灣人申請將國家資格證照上的國籍標示由「中國」更改為「台灣」。日本台灣友好議員聯盟今天召開專案小組會議，旅日數十年的台灣牙醫師感慨，自己的身分認同終於能夠被承認，過去只能用貼紙遮住證照上的「中國」，如今終於能夠堂堂正正寫上「台灣」。

日本台灣友好議員聯盟（簡稱「日台議聯」）會長古屋圭司指出，在日本約有7萬台灣人的相關身分文件被登記為「中國」，日台議聯盟持續推動行政制度改革，先前已促成戶籍國籍欄位可以記載「台灣」，如今進一步擴大到國家資格證照。

他指出，日本目前共有322種國家資格，其中約100種設有國籍欄位，過去台灣人即使取得日本醫師執照等專業資格，證照上仍可能被標示為「中國」，對台灣人的身分認同造成困擾。

古屋強調，台灣人的身分認同涉及個人尊嚴，「我們認為這是一個非常重要的問題，因此持續向行政機關提出要求，政府相關單位也認真回應」，最終目標就是讓所有台灣人都能在日本各類國家資格證照上標示「台灣」。

負責推動改革的日台議聯戶籍問題專案小組召集人、參議員瀧波宏文說明，整項改革源自2022年收到的陳情，希望日本戶籍制度能夠正確記載台灣人的身分，因此成立專案小組。

他表示，去年戶籍登記問題獲得改善後，專案小組發現醫師執照等國家資格證照仍然存在相同問題，因此持續與各主管部會協調，終於確定自今年10月1日起，台灣人可以申請更改國家資格證照上的國籍標示，不必再被登記為「中國」。

具體作法為，如果資格證明文件需要記載本籍地等資訊，原本的「國籍」欄位將改為「國籍等」或「國籍・地區」，讓持有人可以填寫「台灣」。

瀧波宏文指出，已經取得證照的台灣人，可以依照不同資格向主管機關提出申請。例如醫師執照可向各地保健所辦理，只要檢附「國籍・地區」欄位記載為「台灣」的在留卡等證明文件，就可以申請修改登記資料，必要時重新核發證照。

不過，由於實際申請作業涉及各地行政機關，瀧波宏文也要求日本政府確實向第一線窗口宣導，避免承辦人員不了解新規定，讓台灣民眾申請時遇到困難。此外，專案小組也要求不要設定申請截止期限，確保未來才得知新制度的台灣人，仍有機會更改證照。

至於究竟有多少台灣人受惠，瀧波宏文坦言，由於過去官方統計將台灣人歸類在「中國」之下，目前沒有辦法掌握實際持有國家資格的台灣人數，必須等未來陸續有人提出申請，才能逐步了解。

駐日代表李逸洋接受中央社訪問時表示，許多擁有專業知識的台灣人來到日本，在各行各業工作，長期為日本社會做出貢獻，但他們取得的國家資格證照，卻始終無法正確標示「台灣」。

李逸洋說，如今這項長久以來的心願終於實現，台灣人的權益保障再次向前邁進一步。他也代表台灣，向古屋圭司以及長期協助推動改革的日本國會議員和相關人士，表達由衷的敬意與感謝。

對於長期在日本執業的台灣醫療人員來說，這項改革更具有特殊意義。

僑務委員、牙醫師陳憲文表示，4年前第一次參與相關聽證會，如今終於看到成果，讓他感慨萬千，「能夠參與這個歷史性的時刻，真的非常高興，自己的身分認同終於能夠被承認。」

陳憲文指出，過去台灣醫療人員取得日本國家資格後，證照上的國籍卻被寫成「中國」，又不能自行更改，只好製作寫著「台灣」的貼紙，貼在原本的「中國」文字上，證照內容與自己的身分認同不一致，長期以來造成很大的困擾。

他表示，這次制度修正後，終於可以清楚告訴別人，「我們就是台灣人，我們的證照也是台灣」，讓個人身分與官方文件一致，感到非常安心，也非常高興。他估計，在日本的台灣籍醫療專業人員約有近2000人，未來都可能受惠於這項制度改革。

另一位僑務委員、牙醫師黃世英，則從自己旅日數十年的經歷，見證台灣人在日本面臨的國籍標示問題。

黃世英表示，他1980年就來到日本，隔年進入國立東京醫科齒科大學就讀，後來通過日本國家考試，相關資格文件上的國籍卻被寫成「中國」，讓他難以接受。黃世英回憶，幾年後取得博士學位時，學位證書上寫的是「台灣」，當時讓他非常高興， 「因為我本身就台灣出生的嘛。」

黃世英長期在日本開設牙醫診所，也擔任醫療專門學校校長。他表示，工作上經常接觸來自不同地區的病患與留學生，但因為官方證照上的國籍標示，時常被誤認為中國人，有時甚至會遇到病患以彼此同為中國人為由，希望獲得特殊待遇，造成工作上的困擾。

黃世英說，這些雖然只是日常生活中的小事，但數十年來不斷累積，如今得知10月起可以將證照國籍改成「台灣」，讓他相當感動，「這是我們幾十年來很困擾的問題，今天終於能夠更正，感到非常高興。」

除了國家資格證照，日台議聯也將持續處理其他涉及台灣人身分認同的問題。

瀧波宏文指出，部分日本大學已經在台灣學生的學位證書上標示「台灣」，但仍有學校使用「中國」，因此將繼續運作，針對大學學位證書等問題追蹤改善。

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