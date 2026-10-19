日本少子化加速 至少145間高中面臨關門

日媒今天報導，由於少子化加速，在2040年度之前，日本各地至少有145間高中將關閉；另一項調查顯示，日本希望生育第二胎的人，比例較6年前減少一半。

「朝日新聞」今年5月到6月詢問日本47個都道府縣（地方政府）的教育委員會，不含停止招生的學校，2026年度各地共有3196間高中，其中有17個地區根據學校整併計畫或推估，估計學校數量會減少。

根據預估，2030年度之前，13個地區至少會減少41間高中；2040年度之前，其中4個區域還會再減少37所高中，其他4個地區則有67所高中會關閉。

到2040年度之前，減幅較大的包含靜岡縣與新潟縣，而包括埼玉縣在內的首都圈也會有所減少。而且可能還有地方行政單位會著手整併高中，所以學校實際減少的數量可能還會增加。

而日本各地行政單位重整高中主要的理由，是因為少子化加劇。根據日本總務省的人口推估，日本籍15歲人口將從2024年度的約106萬人，減少至2039年度的約70萬人，降幅達34%。

調查也詢問各地對未來的憂慮，其中以「少子化導致學生人數減少」最受關注，共有45個地區提出這項擔憂。

「每日新聞」報導，明治安田生命保險今天公布的調查顯示，希望生育第二胎的人所占比例，較6年前減少一半。

這項調查在今年9月，以育有一名年齡介於0到6歲的男女共1100人為對象，實施網路調查。這項調查從2018年開始，這次是第9次。

希望生育第二胎的比例，在2020年達到最高峰56.9%。當時，幼稚園及托兒所3歲以上幼兒的托兒費用，原則上剛開始全面免費。然而，這個比例自2021年起連續6年下降，今年更跌至高峰時期的一半以下，創下歷來最低的28.2%。

在回答「想生第二胎，但有困難」或「不想生第二胎」的人當中，有54.5%稱原因是擔憂未來的收入。

另一方面，66.4%受訪者表示，如果情況有所改變就會想生第二胎。至於所需條件，60.4%希望「夫妻雙方收入增加」，22.9%則表示「如果物價上漲趨緩」。

明治安田綜合研究所資深經濟學家前田和孝分析，「尿布及嬰兒食品的價格也在上漲，加重育兒家庭的經濟負擔。雖然實質薪資有所上升，但民眾尚未實際感受到這種變化。」