大阪陸客暴跌6成！中國航班銳減重創關西機場 他國遊客激增20%補血

日本首相高市早苗於2025年底發表「台灣有事」言論後，引起中國大陸官方呼籲民眾減少赴日，使高度依賴陸客的大阪觀光業遭受重創。據日媒J-CAST NEWS報導，大阪觀光局統計2026年1至8月造訪大阪的陸客僅150萬1000人，較前年同期的389萬7000人暴跌61.5%，跌幅高出全日本平均近5個百分點。單看8月亦重挫59%，連帶使大阪中價位飯店平均房價重跌21.7%。

作為交通門戶的關西機場更首當其衝，2026年冬季的中國航班較2024年大砍7成，4至9月中國航線客運量更僅剩前年同期的38%。所幸台韓旅客強勢補血，同期關西空港的韓國旅客成長至125%，台港澳亦達110%。若扣除陸客，大阪同期非中國籍外國旅客自789萬人逆勢激增至947萬人，成長約20%，大幅減緩了觀光失血的衝擊。

相較於東京的觀光客結構遍及歐美，且商務需求穩健、受特定政治波動衝擊有限，大阪過去陸客比重過高，且關西機場原為中國航線大宗，因此航線銳減直接重擊關西地區的觀光。

日本記者中島恵分析指出，這波衝擊並非只有大阪陸客銳減，而是難波與黑門市場等商圈過往陸客密度過高，且關西機場飛中國的航線也多，現在只剩主要城市，彼此的反差才格外強烈。但也有不少日本網友留言，「要去關西地區就趁現在！」，甚至批評媒體應以多元角度報導，「日本本來就不該過度依靠單一國家」。