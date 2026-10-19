嬰兒泳圈暗藏溺水風險！英國調查揪171款疑慮商品 2種設計要當心

帶寶寶玩水，不少家長會準備造型可愛的泳圈，希望孩子能安心漂在水面上。不過，看起來穩固又方便的浮具，未必真的安全！英國消費者組織「Which?」近日調查發現，Amazon、eBay等6個網購平台，共有171款可能存在安全疑慮的嬰幼兒游泳浮具，其中部分款式與曾涉及幼童溺水死亡事件的產品相似，提醒家長選購時別只看外型，使用時更不能掉以輕心。

這些電商平台都表示他們非常重視產品安全，並已下架了「Which?」舉報的產品資訊，同時進行更廣泛的審查，以識別類似產品。不過市面上仍流通著相似款項的商品，家長們仍須留意。

2種泳圈設計要小心

第一種是附有遮陽棚或其他突出結構的泳圈。這類產品看似能替寶寶遮陽，但遮棚可能增加迎風面積，遇到強風時容易被吹動，增加浮具翻覆、讓孩子被困在水下的風險。

第二種是套在嬰兒脖子上的充氣頸圈。這類浮具可能對頸部造成壓力，限制正常活動，甚至影響呼吸道位置，增加溺水、窒息及頸部受傷風險。游泳教學相關專家也不建議使用這類產品，認為嬰兒應由成人直接支撐，而不是依靠頸圈漂浮。

「Which?」並點出另一個令人擔憂的問題是，這些產品玩具般的設計可能會讓家長對水掉以輕心。例如，eBay上鯊魚造型的游泳圈商品描述中，一個嬰兒獨自躺在游泳圈裡，而他的父母則坐在泳池邊的躺椅上。

挑選浮具看尺寸 使用時更不能離開孩子

「Which?」建議，若家長選擇讓幼兒使用泳池浮具，應確認尺寸符合孩子的年齡與體型，腿部開口不能過緊，也要避免有遮棚等突出結構的款式。手臂浮圈、游泳背心等產品同樣要確認尺寸合適、沒有漏氣，並選擇可信賴的品牌與通路。

並提醒最重要的是，任何浮具都不能取代成人看顧，也不是救生設備。嬰幼兒在水中時，家長應全程保持近距離、持續看著孩子，並隨時提供實際支撐，不能因為孩子坐在泳圈裡，就以為可以放心讓他獨自在水中玩耍。