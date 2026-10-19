北極海冰持續縮減 氣候變遷衝擊生態

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】

北極海冰持續縮減中！美國國家航空暨太空總署衛星最新觀測數據指出，北極海冰在冬夏兩季皆出現顯著萎縮，且冰層正變得越來越年輕、薄弱。氣候專家警告，本世紀中葉前恐將面臨幾近無冰的夏季，北極海豹與生態系將會承受更大衝擊。

衛星揭示海冰萎縮

《每日科技》報導，每年經歷極地冬夜後，海冰通常會在三月達到最大範圍，隨後在溫暖季節逐漸消退至九月的年度最小值。然而，近五十年的衛星觀測數據揭示北極令人憂心的轉變，海冰覆蓋面積不僅在長期內持續下降，且冰層結構也出現重大變化。

最新測量顯示，九月海冰面積已大幅下滑，且殘存的多年冰正被脆弱的初生冰所取代。儘管過去十年中，因雲層增加等短期天候因素阻擋了部分陽光，使得夏季海冰融化的速度略有放緩，但九月海冰總量仍遠低於歷史平均值。

目前，氣候變遷與自然氣候變動共同推動了長期冰層的流失，使得北極生態面臨前所未有的嚴峻挑戰。

北極夏季無海冰

《科學日報》報導，北極海冰不僅在夏季面臨融化危機，冬季的恢復情況同樣不容樂觀。科學家透過被動微波感測器穿透雲層進行長年監測，發現過去耐寒且厚實的多年生冰顯著減少，導致冰層更容易受到夏季高溫侵襲。

儘管北極海冰消融的速度在近期呈現相對穩定狀態，但長遠來看，氣候預測模型顯示北極海豹與生態系未來恐將承受更大衝擊。因此，科學家推估北極海域在2050年之前，極有可能在某個夏季出現幾乎完全無冰的狀態，為全球氣候變遷敲響警鐘。

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