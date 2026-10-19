快訊

氣象署估強颱薔琵從台灣東部海面北上機率高 最快周四發海警

外資大舉匯出近180億美元 央行罕見盤中喊話穩匯市

滑著學習／看完秒懂只是錯覺？如何扭轉短影音學習危機

聽新聞
0:00 / 0:00

犯罪組織藏入亞馬遜 原民赴聯合國討公道

台灣醒報／ 記者宋秉謙╱台北報導
亞馬遜雨林近年遭販毒、非法採金及伐木集團入侵，原住民被迫自行組建巡守隊保護家園。(photo from Twitter截圖)
亞馬遜雨林近年遭販毒、非法採金及伐木集團入侵，原住民被迫自行組建巡守隊保護家園。(photo from Twitter截圖)

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】

亞馬遜雨林不只面臨濫墾，還成了犯罪集團的地盤，讓原民高喊求救！

南美洲非法採金、伐木與販毒活動日益猖獗，秘魯甚至有原住民自行組建巡守隊，抵抗武裝犯罪集團，外媒指出，秘魯、巴西、哥國及厄瓜多的多名原民代表於19日起，將前往維也納參與聯合國會議，要求各國追查非法黃金與毒品背後的金流，別再讓原民獨自對抗犯罪。

犯罪網入侵家園 

亞馬遜雨林不僅有豐富資源、還是多種犯罪溫床！根據《美聯社》18日報導，亞馬遜地區的犯罪活動已不僅限於販毒，非法開採、伐木與走私也逐漸形成跨國犯罪網絡，秘魯瓦姆皮斯族的代表弗洛雷斯表示，非法採金使用的汞污染河流，連原住民捕魚、飲水都受到影響，部落只能自行設立巡守站，加守衛來防範武裝的犯罪集團。  

情況更嚴重的是秘魯卡卡泰博族，毒販直接在原民森林裡種植古柯鹼、設立毒品加工場所，自2020年以來已有6名部落領袖遭殺害；巴西阿沙寧卡族也透露，今年7月曾有至少5名蒙面持槍者闖入村落，威脅居民並尋找原民領袖「會談」。  

犯罪集團的勢力到底有多大？據調查組織《Amazon Underworld最新研究》顯示，涵蓋南美6國的1310個亞馬遜地區行政區中，有768個發現犯罪集團或武裝組織活動蹤跡，比例接近6成，部分地區甚至離譜到出現多個犯罪集團爭奪地盤。

要求追查金流、斷源頭 

據信，2025年全球至少124名土地及環境捍衛者遭殺害，其中105人發生在拉丁美洲，光是哥倫比亞與巴西就分別有39人、26人遇害，凸顯當地環境保護者面臨的危險。而這次原民代表將參與19日起的聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》第13屆締約會議，預計討論是否啟動新議定書談判，將非法採礦、伐木及野生動物走私納入更完整的跨國犯罪合作機制。  

原民團體認為，政府過去多半派軍警掃蕩，但執法人員一撤離，犯罪集團就捲土重來，治標不治本；與其反覆突襲礦場，更該追查非法黃金流向、切斷犯罪資金，並正式承認原民巡守隊的角色，否則雨林與居民仍難逃犯罪集團威脅。

【更多精采內容，詳見

亞馬遜 聯合國 濫墾 委內瑞拉 強震

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

打擊跨國犯罪 中馬同意重啟引渡條約談判

健康名人堂／新鴉片戰爭？新興毒品濫用的趨勢與防制

馬拉威賣黃金買汽油 外匯不足加油站排隊

赴中旅遊警示增「D」類 美國務院：代表「非法拘押」風險

相關新聞

北極海冰持續縮減 氣候變遷衝擊生態

北極海冰持續縮減中！美國國家航空暨太空總署衛星最新觀測數據指出，北極海冰在冬夏兩季皆出現顯著萎縮，且冰層正變得越來越年輕、薄弱。氣候專家警告，本世紀中葉前恐將面臨幾近無冰的夏季，北極海豹與生態系將會承受更大衝擊。

神父彌撒突遭「天降巨型十字架」砸頭身亡 直播拍下奪命瞬間

宗教儀式發生致命意外，據外媒報導，厄瓜多一名神父日前在教堂主持彌撒，並透過社群平台進行直播，沒想到儀式進行到約第27分鐘時，原本固定在祭壇後方牆面的大型木製十字架突然脫落，直接砸中神父頭部。突如其來的事故讓現場信眾驚慌失措，連忙上前查看並呼叫救援，但神父仍不幸身亡，整個過程也被直播畫面記錄下來。

犯罪組織藏入亞馬遜 原民赴聯合國討公道

亞馬遜雨林不只面臨濫墾，還成了犯罪集團的地盤，讓原民高喊求救！ 南美洲非法採金、伐木與販毒活動日益猖獗，秘魯甚至有原住民自行組建巡守隊，抵抗武裝犯罪集團，外媒指出，秘魯、巴西、哥國及厄瓜多的多名原民代表於19日起，將前往維也納參與聯合國會議，要求各國追查非法黃金與毒品背後的金流，別再讓原民獨自對抗犯罪。

研究失智1世紀無解 恐怕要怪「阿茲海默症」搶走了資源

人類研究失智症超過一世紀，也投入數十年尋找療法；面對持續增加的患者，科學界近年卻重新面對一個最基本的問題：我們究竟知不知道失智症是什麼？甚至，科學界是否曾把太多不同的失智病例，都當成阿茲海默症來理解？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。