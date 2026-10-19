犯罪組織藏入亞馬遜 原民赴聯合國討公道

【台灣醒報記者宋秉謙綜合報導】

亞馬遜雨林不只面臨濫墾，還成了犯罪集團的地盤，讓原民高喊求救！

南美洲非法採金、伐木與販毒活動日益猖獗，秘魯甚至有原住民自行組建巡守隊，抵抗武裝犯罪集團，外媒指出，秘魯、巴西、哥國及厄瓜多的多名原民代表於19日起，將前往維也納參與聯合國會議，要求各國追查非法黃金與毒品背後的金流，別再讓原民獨自對抗犯罪。

犯罪網入侵家園

亞馬遜雨林不僅有豐富資源、還是多種犯罪溫床！根據《美聯社》18日報導，亞馬遜地區的犯罪活動已不僅限於販毒，非法開採、伐木與走私也逐漸形成跨國犯罪網絡，秘魯瓦姆皮斯族的代表弗洛雷斯表示，非法採金使用的汞污染河流，連原住民捕魚、飲水都受到影響，部落只能自行設立巡守站，加守衛來防範武裝的犯罪集團。

情況更嚴重的是秘魯卡卡泰博族，毒販直接在原民森林裡種植古柯鹼、設立毒品加工場所，自2020年以來已有6名部落領袖遭殺害；巴西阿沙寧卡族也透露，今年7月曾有至少5名蒙面持槍者闖入村落，威脅居民並尋找原民領袖「會談」。

犯罪集團的勢力到底有多大？據調查組織《Amazon Underworld最新研究》顯示，涵蓋南美6國的1310個亞馬遜地區行政區中，有768個發現犯罪集團或武裝組織活動蹤跡，比例接近6成，部分地區甚至離譜到出現多個犯罪集團爭奪地盤。

要求追查金流、斷源頭

據信，2025年全球至少124名土地及環境捍衛者遭殺害，其中105人發生在拉丁美洲，光是哥倫比亞與巴西就分別有39人、26人遇害，凸顯當地環境保護者面臨的危險。而這次原民代表將參與19日起的聯合國《打擊跨國有組織犯罪公約》第13屆締約會議，預計討論是否啟動新議定書談判，將非法採礦、伐木及野生動物走私納入更完整的跨國犯罪合作機制。

原民團體認為，政府過去多半派軍警掃蕩，但執法人員一撤離，犯罪集團就捲土重來，治標不治本；與其反覆突襲礦場，更該追查非法黃金流向、切斷犯罪資金，並正式承認原民巡守隊的角色，否則雨林與居民仍難逃犯罪集團威脅。

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