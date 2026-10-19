神父彌撒突遭「天降巨型十字架」砸頭身亡 直播拍下奪命瞬間

宗教儀式發生致命意外，據外媒報導，厄瓜多一名神父日前在教堂主持彌撒，並透過社群平台進行直播，沒想到儀式進行到約第27分鐘時，原本固定在祭壇後方牆面的大型木製十字架突然脫落，直接砸中神父頭部。突如其來的事故讓現場信眾驚慌失措，連忙上前查看並呼叫救援，但神父仍不幸身亡，整個過程也被直播畫面記錄下來。

這起意外發生於當地時間10月17日，地點位於厄瓜多瓜亞基爾的「永援聖母堂」（Nuestra Señora del Perpetuo Socorro）。當時，神父帕特里西奧・桑切斯（Patricio Alfredo Sánchez Molinari）正在主持彌撒，身後的大型十字架卻突然從牆面脫落，重重砸向他。事發當下，現場傳出驚叫聲，信眾隨即上前試圖協助，畫面也隨著直播在網路上流傳。

錄影畫面顯示，十字架突然掉落，擊中了神父的後腦勺，然後掉落在地上。幾位教友離開座位，跑上前去幫忙。可以聽到一位女士在呼叫救護車，隨後教會的社群媒體直播也停止了。據報導，緊急救援人員幾分鐘內趕到現場，並確認了他的死亡。

瓜亞基爾總教區隨後證實桑切斯神父離世，並在社群上發布了訃告，「曾任中央教區永援聖母堂本堂神父，已安息主懷，歸於天父的懷抱，享受祂的榮光。」並向其屬教會團體、親屬和朋友表達聲援。

目前公開報導尚未交代十字架脫落的確切原因，教會和警方正在查明事件經過並確保教會安全。

值得注意的是，這已是瓜亞基爾天主教社區今年第二起神父殞命事件。今年3月，阿方索神父（Alfonso Avilés Pérez）與安索阿特吉神父（Pedro Anzoátegui）在海中救援遇險輔祭時，不幸遭海流捲走身亡。事隔約7個月，桑切斯神父又在主持彌撒時意外離世，讓當地教會再度陷入悲痛。總教區也再次呼籲信眾為逝者及其親友祈禱。