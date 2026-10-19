日男大生遊韓…手機定位柬埔寨！失聯8月突視訊求母：快撤銷協尋

據日媒ABEMA TIMES報導，福岡縣一名就讀醫學相關科系的男大生，於2025年底向母親表示要與打工前輩赴南韓旅遊3天2夜，不料隔天手機定位竟直接跳到柬埔寨。原定返國日，男大生傳訊聲稱「人在柬埔寨，今天會回國」，但定位隨即十分快速地掠過機場往偏遠地區狂飆，隨後便已讀不回、音訊全無。

母親心急報案後，日本警察廳展開跨國追查，並於6月公開指出研判有數十名失蹤日人恐遭困柬埔寨，日警犯罪對策部部長大濱健志更親赴柬國國家警察總署商討對策。男大生失聯長達8個月後，某日母親突然接到陌生來電，被要求下載隱私性高的通訊軟體視訊。

畫面中兒子雖身處日式居酒屋，但周遭完全沒有店員與客人，神色怪異地說自己「決定在此工作」，甚至反常急切要求：「若有向警方通報失蹤要趕快撤回，把撤案證明拍照傳給我，這在公司引起很大問題。」母親依照日警叮嚀拒絕撤案，通話隨即中斷，兒子再度人間蒸發。焦急萬分的母親已於9月親赴柬埔寨尋子，但男大生至今依然下落不明。

這起離奇案件曝光後引起日本網友熱烈討論。許多人直言，犯罪集團如此迫切要求撤銷協尋，極可能是因日本官方立案迫使當地不得不查，高度懷疑「柬國警方與詐騙集團私下勾結」，更質疑當初邀約出國的打工前輩正是推人入火坑的黑手。網友亦紛紛示警，跨國救援常受限於治外法權，外務省能給予的協助相當有限，出國前務必將班機、住宿與同行者資訊交代清楚，國外看似好康的訊息絕不能輕易相信。