科技防熊！日大學研發「機器秋田犬」會阻擋威嚇 網吐槽：長太萌

日本秋田縣進入秋冬黑熊冬眠前的覓食高峰期，為解決人熊衝突，秋田縣立大學日前特別舉辦防熊對策創意競賽，號召全校師生集思廣益，並於日前公布得獎作品。

其中最受矚目的焦點是自律型四足機器狗「小八」。校方指出，這項研發靈感取自日本東北傳統山嶽獵人「又鬼」身邊驍勇善戰的獵犬，並結合當地象徵「秋田犬」的造型，希望能透過現代科技解決當地生活的難題。

綜合日媒報導，「小八」的結構以中國新創公司宇樹科技（Unitree）的四足機器人「Go2」為基礎改裝，搭配AI鏡頭、紅外線LED感測器與防熊辣椒噴霧。其立體多邊形外觀的機體能在熊常出沒的區域巡邏。一旦偵測到黑熊，不僅會發出逼真的秋田犬吠叫與低吼威嚇，還能透過通訊系統呼叫鄰近同伴集結包圍，甚至在緊急時刻自動噴射防熊噴霧，形成全自動的智慧警戒網。

不過，防熊機器狗亮相後，隨即在社群引發日本網友熱烈討論與吐槽。許多人對小八的外觀感到困惑，直言「看不懂這幾何造型，而且長得太可愛，恐怕被大熊一掌拍飛」。不少網友更貼出面相凶惡的「怪獸機械狼」對比，打趣表示「對手是龐大巨熊，背上應該裝火砲才夠看」。

亦有民眾理智點出，野生黑熊靠嗅覺與體溫辨識，冷冰冰的機械騙兩三次就會被識破，「何不直接派無人機巡邏更省事？」，網路上也因此掀起一場科技防熊的實用性論戰。